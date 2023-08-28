Рост на 181,1%: рост импорта подержанных иностранных автомобилей в Россию в июне-июле 2023 года

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Импорт иностранных подержанных автомобилей в Россию за июнь-июль 2023 года вырос на 181,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Фото: Wikipedia

Согласно полученным данным, средняя цена на такие автомобили составила около 1,9 млн. руб.

Отмечается, что за последний год интерес покупателей к таким автомобилям вырос на 81,2%.

Кроме того, доля импортных иностранных подержанных автомобилей в стране за первые два месяца лета выросла до 2% от общего числа предложений на платформе. Это значительный рост по сравнению с 0,7%, зафиксированным годом ранее.

Тимур Шарипов, исполнительный директор "ТД Кама" (генеральный дистрибьютор продукции предприятий "Камские шины"), отметил, что снижение курса рубля повлияет на рост цен. Производители будут вынуждены повышать цены на шины, чтобы компенсировать возможные потери.

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