Автоэксперт: дефицит автосервисов не создаст больших проблем для россиян

0:42 Your browser does not support the audio element. Авто

С дефицитом автосервисов вскоре могут столкнуться автовладельцы в крупных городах России, заявили в Союзе автосервисов. Причиной назвали уменьшение количества мастерских в связи с реорганизацией бывших промышленных зон.

Фото: "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.

По мнению автоэксперта Евгения Барабаса, для автовладельцев это создаст серьёзные проблемы вряд ли.

Он заметил в беседе с Общественной Службой Новостей, что из Москвы последние пять лет активно вытеснялись все маленькие автосервисы даже просто путём повышения стоимости аренды.

Какие-то неудобства для автовладельцев это создаёт, но нельзя сказать, что слишком радикальные, заключил собеседник издания.