С дефицитом автосервисов вскоре могут столкнуться автовладельцы в крупных городах России, заявили в Союзе автосервисов. Причиной назвали уменьшение количества мастерских в связи с реорганизацией бывших промышленных зон.
По мнению автоэксперта Евгения Барабаса, для автовладельцев это создаст серьёзные проблемы вряд ли.
Он заметил в беседе с Общественной Службой Новостей, что из Москвы последние пять лет активно вытеснялись все маленькие автосервисы даже просто путём повышения стоимости аренды.
Какие-то неудобства для автовладельцев это создаёт, но нельзя сказать, что слишком радикальные, заключил собеседник издания.
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