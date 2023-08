Your browser does not support the audio element.

С дефицитом автосервисов вскоре могут столкнуться автовладельцы в крупных городах России, заявили в Союзе автосервисов. Причиной назвали уменьшение количества мастерских в связи с реорганизацией бывших промышленных зон.

Фото: "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.