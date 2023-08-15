В результате взрыва на заправке в Махачкале погибли 27 человек. Об этом сообщает во вторник утром РИА Новости со ссылкой на Дагестанский центр медицины катастроф.
Ранее МЧС сообщило, что вечером 14 августа на трассе в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв.
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