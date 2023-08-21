В Белоруссии будут выпускать кроссоверы бизнес-класса

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Эту информацию передал вице-премьер Пётр Пархомчик в интервью Общенациональному телевидению Беларуси, сообщает motor.ru.

Фото: turismotamaulipas. com/%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%89%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%87%CE%B1-%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B5-k.html

По его утверждению, в ближайшем будущем в стране будет запущено производство автомобилей "нового китайского бренда", который не связан с Geely, компанией, выпускающей автомобили на совместном предприятии "БелДжи". Название этого нового партнера пока остается тайной, но обещаны модели более высокого класса.

Пархомчик сообщил, что этот неизвестный китайский производитель уже привез два кроссовера для прохождения сертификации. Начиная с сентября начнутся поставки комплектов деталей для производства на заводе "Юнисон" в Минске, который в настоящее время простаивает.

Можно предположить, что речь идет об автомобилях премиальной линейки китайского бренда Hongqi. В этом случае возможным выбором могут быть, например, электрический кроссовер E-HS9 и внедорожник HS5, которые уже доступны на рынке России. Ранее первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков упоминал о соглашениях с китайскими производителями. Одно из этих соглашений предполагает локальную сборку автомобилей, стоимость и качество которых были оценены белорусской делегацией во время визита в Китай.

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