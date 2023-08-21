"СберАвто": новые автомобили в среднем подорожали до 1,9 млн рублей

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В этой статье рассмотрим динамику изменения цен на автомобили в России за первое полугодие текущего года. По последним данным исследования, проведенного сервисами "СберАвто" и "ЧекИндекс", было выявлено увеличение средних цен как на новые, так и на подержанные автомобили, сообщает "Про кроссоверы".

Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Рост средних цен на новые автомобили

Согласно данным исследования, средняя цена на новый автомобиль в России с января по июнь текущего года выросла на 200 тысяч рублей. Если в начале года средняя цена составляла 1,7 млн рублей, то к июню она увеличилась до 1,9 млн рублей. Этот рост свидетельствует о том, что российский рынок автомобилей остается динамичным.

Динамика цен на подержанные автомобили

Интересные изменения также можно наблюдать на рынке подержанных автомобилей. Средняя цена на автомобили с пробегом в России также продемонстрировала рост.

С января по июнь текущего года, цена на подержанные автомобили выросла на 200 тысяч рублей, достигнув отметки в 1,3 млн рублей. Это указывает на стабильный спрос на подержанные автомобили у российских потребителей.

Региональные особенности спроса

Исследование также показало, что наиболее активные покупатели автомобилей обнаруживаются в таких регионах, как Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Республика Татарстан. Эти регионы демонстрируют высокий спрос как на новые, так и на подержанные автомобили, что делает их ключевыми игроками на автомобильном рынке.

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