Бунт на дорогах: российские водители отказываются платить за ОСАГО из-за проблем с выплатами

Значительное количество российских водителей отказывается приобретать полис ОСАГО. Люди, имеющие автомобили, тем самым выражают негодование по поводу покупки данной страховки, сообщает портал njcar. ru.

Фото: "20100321 Car Accident 004" by cygnus921 is licensed under CC BY 2.0.

Страхование ОСАГО стало серьёзной трудностью для тех водителей, кто столкнулся с потребностью в проведении ремонтных работ. Владельцы автомобилей выражают недовольство из-за постоянной нехватки автозапчастей и долгих сроков восстановления машины после ДТП. В то же время страхование автомобилей в категориях повышенного риска (новички, такси и высокий коэффициент "бонус-малус") значительно осложнилось.

Стоимость ОСАГО в общем также значительно увеличилась. Параллельно с этим определение ущерба в случае аварии стало действительной сложностью.

Причина в том, что выплаты, рассчитанные с применением текущего метода страховых компаний, не всегда точно отражают реальный объём ущерба, понесенного пострадавшим, и это подтверждается судебными решениями.

Из-за недостаточных сумм выплат по ремонту, пострадавшие вынуждены требовать разницу между суммой, выплаченной страховой компанией, и реальными расходами на восстановление со стороны виновника ДТП.

Следует отметить, что нынешняя система страхования по ОСАГО не учитывает реальные расходы на ремонт. Для того, чтобы восстановить доверие к ОСАГО, необходимо пересмотреть систему расчета страховых выплат и наиболее точно приблизить её к текущим рыночным ценам на ремонт и запчасти.

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