Значительное количество российских водителей отказывается приобретать полис ОСАГО. Люди, имеющие автомобили, тем самым выражают негодование по поводу покупки данной страховки, сообщает портал njcar. ru.
Страхование ОСАГО стало серьёзной трудностью для тех водителей, кто столкнулся с потребностью в проведении ремонтных работ. Владельцы автомобилей выражают недовольство из-за постоянной нехватки автозапчастей и долгих сроков восстановления машины после ДТП. В то же время страхование автомобилей в категориях повышенного риска (новички, такси и высокий коэффициент "бонус-малус") значительно осложнилось.
Стоимость ОСАГО в общем также значительно увеличилась. Параллельно с этим определение ущерба в случае аварии стало действительной сложностью.
Причина в том, что выплаты, рассчитанные с применением текущего метода страховых компаний, не всегда точно отражают реальный объём ущерба, понесенного пострадавшим, и это подтверждается судебными решениями.
Из-за недостаточных сумм выплат по ремонту, пострадавшие вынуждены требовать разницу между суммой, выплаченной страховой компанией, и реальными расходами на восстановление со стороны виновника ДТП.
Следует отметить, что нынешняя система страхования по ОСАГО не учитывает реальные расходы на ремонт. Для того, чтобы восстановить доверие к ОСАГО, необходимо пересмотреть систему расчета страховых выплат и наиболее точно приблизить её к текущим рыночным ценам на ремонт и запчасти.
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