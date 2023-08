Значительное количество российских водителей отказывается приобретать полис ОСАГО. Люди, имеющие автомобили, тем самым выражают негодование по поводу покупки данной страховки, сообщает портал njcar. ru.

Фото: "20100321 Car Accident 004" by cygnus921 is licensed under CC BY 2.0.