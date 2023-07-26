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Российская компания разработала передовую технологию ИИ для прогнозирования аварий

3:22
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В России разработана инновационная технология прогнозирования дорожно-транспортных происшествий. Это новшество разработано компанией в рамках Национальной технологической инициативы (NTI) под названием "Autonet". Её ультрасовременная система может прогнозировать вероятность аварий на определенных участках дороги или для отдельных водителей, сообщает "Российская газета".

Российская компания разработала передовую технологию ИИ для прогнозирования аварий
Фото: Фролов Михаил/Global Look Press

Основанная на искусственном интеллекте (ИИ), технология отслеживает поведение водителя, обнаруживая внезапные смены полосы движения, резкие ускорения, резкое торможение, превышение скорости и другие действия. Эксперты полагают, что бдительный глаз искусственного интеллекта может отбить у некоторых людей охоту пользоваться этим приложением.

Доступный искусственный интеллект для прогнозирования аварий к 2023 году

К концу 2023 года технология прогнозирования аварий, вероятно, будет доступна широкой публике.

Технология будет интегрирована в обновленную версию приложения Simble, изначально разработанного для гибкого автострахования (kasco). Искусственный интеллект будет отслеживать все действия водителя, которые могут увеличить вероятность аварии, обрабатывать эти данные и предоставлять свои прогнозы. Кроме того, система способна учитывать погодные условия, время суток и видимость.

Помимо своей основной цели — прогнозирования дорожно-транспортных происшествий, данные, собранные искусственным интеллектом, также могут быть использованы для "оценки эффективности усилий по оптимизации дорожного движения", согласно NTI Autonet.

Проблемы конфиденциальности и потенциальные стимулы

Однако такая пристальная проверка может не понравиться некоторым водителям, поскольку они могут опасаться быть пойманными за превышение скоростного режима или совершение других нарушений. Эксперты предполагают, что стимулирования широкого внедрения можно было бы добиться с помощью таких стимулов, как скидки на полисы КАСКО для водителей, которые охотно делятся данными о своем стиле вождения.

Борьба с трамвайными авариями в Москве

Это нововведение появилось в то время, когда Москва сталкивается с проблемами в сокращении числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с движением трамваев. В текущем году город уже выплатил 49 миллионов рублей за аварии, связанные с трамваем. С начала 2023 года было вынесено 57 решений по таким авариям, и автомобилистам пришлось возместить значительный ущерб общественному транспорту. В ответ власти продолжают отодвигать трамвайные пути ещё дальше от дорог, но это решение не везде осуществимо.

С развитием российской технологии прогнозирования дорожно-транспортных происшествий, основанной на искусственном интеллекте, есть надежда, что безопасность дорожного движения может быть значительно повышена. Однако его внедрение и широкое признание потребуют соблюдения тонкого баланса между соображениями конфиденциальности и потенциальными преимуществами, которые он дает в предотвращении аварий и оптимизации управления дорожным движением.

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Форсайт. Технология прогнозирования.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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