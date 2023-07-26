5 причин, почему мотор может развалиться в дороге

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Когда поршень или шатун пробивает стенку блока цилиндров, это грозит масштабным ремонтом или полной заменой двигателя. Водители прозвали эту неисправность "рукой дружбы", хотя ничего дружеского в ней нет.

Фото: https://zakrzewski-holowanie.pl/

Возникновение "руки" является следствием прихвата двигателя. Часто к этому приводят механические проблемы. Обычно это связано с масляным голоданием двигателя, проворачиванием подшипников с последующим их разрушением, разрушением поршневых колец. Рассмотрим причины столь серьезной поломки.

Перегрев двигателя

Это одна из самых распространенных причин появления "стрелки". При сильном перегреве происходит деформация деталей шатунно-поршневой группы, что приводит к заеданию и последующему пробиванию стенки блока цилиндров.

Некачественный ремонт

Часто двигатель заедает после непрофессионального ремонта, когда недобросовестные механики не соблюли момент затяжки болтов или не заменили их на новые. В этом случае ослабевают шатунные болты, что приводит к заклиниванию узла.

HYDROLOCK

Одной из причин появления "руки дружбы" может быть масляное голодание или ситуация, когда смазочный материал теряет свои свойства. Это может произойти в результате попадания в него охлаждающей жидкости или избыточного количества воды. Это одна из причин, по которой не рекомендуется покупать автомобили, пострадавшие от наводнения.

Отказ ремня ГРМ

Такая серьезная поломка может привести к столкновению клапанов и поршней. В результате ломаются клапаны, а их осколки приводят к заклиниванию двигателя.

Сложные вопросы

"Кулак дружбы" обычно появляется в сильно изношенных двигателях. Типичный сценарий: владелец пренебрегает уровнем масла, радиатор забивается грязью, а экономия топлива приводит к детонации. При больших нагрузках, особенно летом, такой двигатель испытывает одновременно и перегрев, и масляное голодание. В результате детали не выдерживают возрастающих нагрузок, и двигатель заклинивает. Затем шатун изгибается и успешно пробивает стенку блока цилиндров.

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