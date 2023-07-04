Пользователям электросамокатов в России грозят штрафы за нарушение правил дорожного движения

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Министерство транспорта России предложило налагать штрафы на пользователей электросамокатов за нарушения правил дорожного движения в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (КОАП). Представители министерства внесли соответствующее предложение на рассмотрение Государственной Думы. По данным министерства, эксперты работают над поправками в Гражданский кодекс, которые устанавливали бы административную ответственность для физических лиц, использующих персональные мобильные устройства (ПМД) в транспортных целях.

Фото: PPI/Keystone Press Agency

Эти новые поправки направлены на то, чтобы уравнять пользователей электрических скутеров с водителями и пешеходами. В настоящее время из-за расплывчатых формулировок лица, использующие PMDS, часто уклоняются от ответственности за превышение скорости или другие нарушения правил дорожного движения.

Для решения этой проблемы специалисты подчеркнули необходимость создания специальных патрулей сотрудников правоохранительных органов на электрических скутерах, оснащенных проблесковыми маячками, по аналогии с подразделениями конной полиции или полиции на мотоциклах.

Один из ведущих сервисов обмена ударами выразил поддержку введению новых штрафов для пользователей электрических скутеров. Однако эксперты-юристы утверждают, что суровость санкций за нарушение правил дорожного движения должна быть пропорциональна тем, которые налагаются на автомобилистов. Например, эксперты предлагают штрафовать в размере пяти тысяч рублей за повторные случаи превышения скорости.

Повышение безопасности и подотчетности

Важность внесения изменений в Правила дорожного движения

Внесение изменений в правила дорожного движения, включающих специальные положения для пользователей электрических скутеров, является важным шагом в обеспечении их ответственной и безопасной интеграции в транспортную систему. Нынешнее отсутствие четких руководящих принципов привело к резкому росту нарушений правил дорожного движения и пренебрежению нормами безопасности дорожного движения.

Вводя штрафы за подобные правонарушения, Министерство транспорта стремится создать более сильный сдерживающий фактор против безрассудного поведения и поощрять более строгое соблюдение правил дорожного движения среди водителей электрических скутеров.

Создание специальных патрулей правоохранительных органов

Для эффективного соблюдения правил дорожного движения пользователями электрических скутеров важно создать специальные патрули, состоящие из сотрудников правоохранительных органов, специально обученных для рассмотрения подобных случаев.

Эти патрули, оснащенные электрическими скутерами, оснащенными проблесковыми маячками, позволили бы полицейским быстро задерживать нарушителей и принимать соответствующие меры. Применяя аналогичный подход к подразделениям конной полиции или полиции на мотоциклах, эти специализированные патрули могут эффективно поддерживать порядок и повышать безопасность на дорогах.

Обеспечение пропорциональных штрафов

При определении штрафов за нарушения правил дорожного движения, совершенные пользователями электрических скутеров, крайне важно соблюдать чувство соразмерности. Эксперты по правовым вопросам утверждают, что штрафы должны соответствовать тем, которые налагаются на автомобилистов за аналогичные правонарушения.

Устанавливая размеры штрафов, власти могут обеспечить справедливость и препятствовать дискриминационному обращению. Жизненно важно соблюдать баланс между поощрением ответственного поведения и наложением разумных штрафов, способствующих соблюдению требований, не возлагая чрезмерного бремени на пользователей электрических скутеров.

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