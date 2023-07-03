Цены на новые автомобили в России резко вырастут из-за курса валют

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В последних новостях стало известно, что цены на новые импортные автомобили в России значительно вырастут из-за обесценивания рубля. Ослабление российской валюты привело к увеличению стоимости иностранных автомобилей, ввозимых в страну, на 20%.

Фото: Fotodom.ru

На прошлой неделе евро превысил отметку в 97 рублей, а доллар подорожал до 89 рублей. В результате эксперты прогнозируют резкий рост цен на автомобили, поставляемые из-за рубежа. Участники рынка также сообщают, что имеющихся запасов автомобилей европейских марок хватит только до осени. Последующие поставки автомобилей будут дороже как минимум на 15%.

Стоимость автомобилей, ввозимых через параллельный импорт, напрямую зависит от курса валют. При постоянном повышении курса доллара и евро по отношению к рублю ожидается дальнейший рост цен на импортные автомобили. Учитывая сложившуюся ситуацию, некоторые участники рынка переориентируются на китайские бренды, в то время как другие могут заняться перепродажей подержанных автомобилей на внутреннем рынке.

Кроме того, эксперты считают, что рост цен также повлияет на автомобили отечественной сборки в России. Единственным потенциальным фактором, который теоретически может сдержать рост цен, является низкая покупательная способность населения. Однако еще в апреле из-за нестабильного курса валют стоимость ввозимых в страну иномарок уже выросла на десять процентов.

В конце июня в России было выдвинуто предложение ограничить наценку на автомобили отечественной сборки. По мнению Национального союза защиты прав потребителей, дополнительная стоимость не должна превышать 15 процентов.

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