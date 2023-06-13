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Возрождение Оки в России

2:44
Авто

В недавнем интервью РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров намекнул на возможность возрождения еще одного любимого российского автомобильного бренда. Министерство выразило готовность поддержать возрождение бренда "Ока", хотя Мантуров воздержался от раскрытия того, как может выглядеть современная версия культового компактного хэтчбека. Стоит отметить, что "Ока" серийно производилась в Тольятти в 1990-е годы.

Возрождение Оки в России
Фото: www.drive2. ru/b/556151948978422041/?page=0

Мантуров подчеркнул, что Министерство промышленности и торговли рассмотрит и поддержит предложения любого производителя, заинтересованного в возрождении автомобильного бренда "Ока". Он также подчеркнул, что перезапуск отечественных моделей начался с возрождения бренда "Москвич". Это демонстрирует приверженность правительства восстановлению производства российских автомобилей.

Летом следующего года в России планируется вновь наладить сборку автомобилей под брендом "Волга". Культовая модель будет выпускаться на автомобильном заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде, который ранее выпускал автомобили Volkswagen и Skoda.

Кроме того, есть признаки того, что автомобильный бренд "Победа" также может пережить возрождение в России. Однако никаких конкретных подробностей об этом проекте, аналогичном "Оке", пока не разглашается.

В начале апреля топ-менеджер Porsche предложил Владимиру Путину провести ребрендинг автомобилей Skoda под брендом "Волга", что предполагало бы перезапуск автомобильных заводов концерна Volkswagen.

Возрождение бренда "Ока": Новая эра манит

Возрождение славных дней: Повторное представление бренда "Ока"

Министерство промышленности и торговли России выразило свой энтузиазм по поводу потенциального возрождения известного отечественного автомобильного бренда "Ока". Денис Мантуров, глава министерства, заявил о своей готовности поддержать предложения производителей, заинтересованных в возрождении культового бренда "Ока". Хотя специфика современного и компактного хэтчбека еще не раскрыта, эта новость вызвала любопытство среди автолюбителей.

Движение вперед: Многообещающий тренд в российской автомобильной промышленности

Стремление Министерства промышленности и торговли возродить отечественные модели автомобилей стало очевидным благодаря перезапуску бренда "Москвич". Оказывая эту поддержку другим производителям, заинтересованным в восстановлении своего автомобильного присутствия в России, правительство стремится оживить отрасль и создать новые возможности для роста.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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