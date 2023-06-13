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Это официально: Toyota Land Cruiser возвращается в США

2:51
Авто

Выносливый и универсальный Toyota Land Cruiser собирается вернуться на американский рынок после непродолжительного отсутствия. Возвращение знаменитой фирменной таблички было подтверждено брендом с помощью краткого видеоролика, размещенного на его платформах социальных сетей. Однако будущая модель Land Cruiser для американского рынка может быть меньше по сравнению со своим предшественником.

Это официально: Toyota Land Cruiser возвращается в США
Фото: drive2.ru

В кратком видеоролике, который длится всего пять секунд, демонстрируются различные знаковые эмблемы, украшавшие внедорожник на протяжении всей его обширной истории. Ярые энтузиасты без труда опознают модели 20-й, 40-й и 60-й серий, а также другие варианты Land Cruiser. Сопроводительная надпись Toyota не оставляет места для сомнений: "Вы действительно думали, что нас надолго не будет? Легенда возвращается."

Хотя доступная официальная информация ограничена, это, безусловно, лучше, чем ничего, и ей удается пробудить наш интерес. Тем не менее, непроверенный отчет предполагает, что модель Land Cruiser, которую мы найдем в автосалонах, не будет недавно представленной моделью 300-й серии, которая уже была представлена на нескольких мировых рынках, включая Ближний Восток.

Если вам нужна последняя модель 300-й серии, Lexus LX 600 остается единственным вариантом. Похоже, что Land Cruiser 70-й серии также может не получить разрешения на распространение на американском рынке. Вместо этого, по слухам, мы получим версию Land Cruiser Prado следующего поколения, ориентированную на конкретный регион. Хотя он еще не представлен, ожидается, что внешне он будет очень похож на новый Lexus GX 2024 года выпуска.

Ожидаемые характеристики включают конструкцию кузова на раме, возможность установки до трех рядов сидений и гибридную бензиново-электрическую трансмиссию, основанную на 2,4-литровом четырехцилиндровом двигателе с турбонаддувом. Хотя это может быть та же система, что и в новой Tacoma, важно отметить, что подобные предположения остаются неподтвержденными. Четкие визуальные изменения будут отличать GX от Land Cruiser, и разумно предположить, что Toyota предложит менее роскошный интерьер по сравнению с аналогом Lexus.

Многочисленные детали, связанные с предстоящей моделью, до сих пор не разглашаются. Сохранит ли он название Land Cruiser или будет представлен как Land Cruiser Prado? Все предыдущие версии имели суффикс "Prado", но это может стать неуместным, если нет обычной модели Land Cruiser, от которой его можно было бы отличить.

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Новый LAND CRUISER PRADO 180
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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