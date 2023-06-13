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Mazda 3 в 2024 году получит повышение цен, новые функции

3:38
Авто

В 2024 году Mazda3 сохраняет свою привычную привлекательность с минимальными изменениями. В то время как большая часть модельного ряда автомобиля остается неизменной, было введено несколько заслуживающих внимания функций. Как и положено при ежегодном обновлении, цены также были повышены. Однако мы рады сообщить вам, что хэтчбек 2.5 S Premium с передним приводом, который является единственным доступным вариантом с механической коробкой передач, по-прежнему предлагается.

Mazda 3 в 2024 году получит повышение цен, новые функции
Фото: www.drive. com.au%2Fnews%2Fmazda-3-tech-update-due-this-year-report%2F&psig=AOvVaw3-BWd4BR60oA0--jf0QgBi&ust=1686777715627000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiK7NrllsH_AhUVtyoKHUd9BXEQr4kDegUIARDCAQ

Стартовая цена базового седана 2.5 S теперь составляет $25 335, что на $1 620 больше. Однако, чтобы смягчить влияние этого повышения цены, было включено несколько новых стандартных функций безопасности. К ним относятся мониторинг слепых зон, предупреждение о перекрестном движении сзади и предупреждение, напоминающее пассажирам о необходимости проверить заднее сиденье, если открыта задняя дверь.

Если двигаться вверх по уровням отделки, то самым доступным вариантом хэтчбека является недавно представленный Select Sport. Вариант седана стоит $25 855, а вариант хэтчбека — $26 855. По сравнению с самым дорогим хэтчбеком прошлого года, цена модели Select Sport составляет $2 140. Комплектация Select Sport имеет большинство функций с комплектацией S, но добавляет несколько дополнительных опций, таких как зеркала с указателями поворота, 18-дюймовые легкосплавные диски, двухзонный автоматический климат-контроль, сиденья из кожзаменителя, а также рулевое колесо и ручка переключения передач, обтянутые кожей.

Еще одним примечательным дополнением является отделка Carbon Turbo, которая доступна для различных моделей Mazda, включая Mazda3. Эта отделка выделяется в первую очередь благодаря окраске Zircon Sand и черно-коричневым акцентам в интерьере. Кроме того, она включает в себя новый доступный 10,25-дюймовый информационно-развлекательный экран, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, а также беспроводную зарядку устройств.

В соответствии со своим названием, Carbon Turbo оснащен четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который генерирует 250 лошадиных сил и 320 фунт-фут крутящего момента (при использовании топлива премиум-класса), а также включает полный привод в качестве стандартной функции.

Эти функции, за исключением двигателя, также доступны в версии Carbon Edition без турбонаддува и других комплектациях. Ниже приведена информация о ценах для каждого уровня отделки.

  • 2.5 S (только седан): $25,335
  • 2.5 S Select Sport: $25 855
  • 2.5 S Preferred: $27,355
  • 2.5 S Carbon Edition (только AWD): $30,225
  • 2.5 S Premium (ручная, хэтчбек, только FWD): $31,515
  • 2.5 Carbon Turbo: $32 915
  • 2.5 Turbo Premium Plus: $36 615

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2024-2025 Каким он будет?! MAZDA 3 Restyling - Первый Взгляд!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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