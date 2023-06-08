Вице-премьер РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров не исключил, что российские чиновники могут пересесть на новую модель "АвтоВАЗа" — Lada Aura. Но не все, конечно.
Отвечая на вопрос о том, нужен ли чиновникам такой автомобиль, Мантуров назвал абсолютно нормальной практикой, когда автомобиль российского производства используется для государственных нужд, сообщает агентство "Прайм".
При этом востребован он будет, по мнению вице-премьера, у "определённой категории" чиновников.
На "АвтоВАЗе" новинку позиционируют как раз как автомобиль для чиновников. И полагают, что Lada Aura может быть востребована в такси — причём в классе "комфорт" и выше.
Модель отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда. Автомобиль оснащён двигателем 1,8 литра мощностью 112 л. с. и автоматической коробкой передач.
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