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Индийский чиновник осушил водоём, чтобы достать смартфон

2:03
Мир

В Индии чиновник осушил водоём из-за того, чтобы достать свой смартфон. За три дня непрерывной работы двух  насосов было выкачано 2,1 миллионов литров воды.

Индийский чиновник осушил водоём, чтобы достать смартфон
Фото: pixabay.com

История эта произошла в центральной Индии, в штате Чхаттисгарх. Там 32-летний сотрудник правительственного отдела по продуктам питания Раджеш Вишвас на днях отдыхал с друзьями. Отдыхали, судя по всему, весело — до той поры, пока Раджеш не уронил свой Samsung Galaxy S23 Ultra в водоём.

Достать его пытались в течение двух дней, чиновник позвал на помощь местных жителей. Но все попытки оказались безуспешными.

По словам самого Вишваса, смартфон упал в переливные баки, вода в которых, как он уверяет, "непригодна для использования".

В итоге чиновник решил привлечь технику и привёз два дизельных насоса, которые за три дня работы выкачали 2,1 миллиона литров воды, что достаточно для орошения 1500 акров сельскохозяйственных угодий. Позже из-за жалоб на место прибыл чиновник из департамента ирригации и водных ресурсов и остановил работу насосов.

К тому моменту уровень воды снизился на шесть футов, это около 1,8 метра. Притом, что даже летом в этом районе глубина воды превышает 10 футов, и животные часто пьют из неё.

По словам самого владельца смартфона, он получил этот чиновник сообщил журналистам, что он разрешил сливать воду на глубину до пяти футов (примерно 1,5 м), но было выкачано гораздо больше, сообщает РБК.

Смартфон всё-таки нашли, но он не работал. Ну а его владельца после поднявшейся в СМИ критики отстранили от работы. К слову, досталось Раджешу Вишвасу и от его коллег, которые так и не поняли, зачем понадобилось откачивать столько воды из водоёма.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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