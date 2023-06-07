Советы: 5 волшебных свойств нашатыря для автомобиля

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Фото: planet-zdarovya. ru/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82-%D0%B2-%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5/

смазки,

стеклоочистителя,

полироли,

освежителя воздуха

и многого другого.

Наводить красоту, особенно когда речь идет об автомобиле, несомненно, важно, хотя и дорого. После новогодних праздников цены взлетели до небес — слишком знакомое явление.

Однако наш народ благодаря суровым урокам, заложенным в него с рождения, научился упорно противостоять экономическим неудачам. "Невозможно купить" плавно переходит в "Сделай сам". Рецепты вековые, а ингредиенты, как правило, бюджетные. Ярким примером этой вечной мудрости является нашатырный спирт с его сильным ароматом, способным пробудить даже самые притупленные чувства. Хотя другие свойства уже забылись, давайте освежим наши знания.

Поллитровая бутылка этого невероятно ароматного вещества, добросовестно изготовленная нашей отечественной промышленностью и доступная в любом хозяйственном магазине, стоит всего 32 рубля. Дешевле, чем литр самого уцененного бензина. А ведь эта скромная жидкость предлагает гораздо больше, что побуждает опытных водителей всегда запасаться парой бутылочек на досуге.

Прежде всего, заслуживает внимания его замечательная пятновыводящая способность. Когда речь идет о том, чтобы стереть с заднего сиденья следы утренних промахов или быстро устранить пролитый кофе или газировку, никакая современная "химия" не может соперничать с нашатырным спиртом. Смесь из половины стакана нашатырного спирта, стакана теплой воды и столовой ложки самой дешевой поваренной соли творит чудеса, позволяя изгнать трудновыводимые пятна со всего салона. Просто нанесите раствор на пораженный участок и дайте ему "отдохнуть" в течение 20 минут, после чего вытрите остатки вместе с пятном.

Но это лишь малая часть возможностей аммиака в автомобильной сфере. Его истинное мастерство заключается в очистке стекол. Соедините в пластиковой бутылке литр воды, столовую ложку нашатырного спирта и столько же картофельного крахмала. Затем нанесите смесь на лобовое стекло, а также на боковые и задние стекла. Ваш автомобиль достигнет такого уровня чистоты и видимости, какого он не испытывал никогда, даже в день выпуска с завода.

Опытные водители также рекомендуют использовать оставшуюся смесь для полировки фар, удаляя грязь и усиливая их блеск. Аммиак может даже размягчить затвердевшую резину. Замочите дворники на ночь в растворе воды и аммиака, и вы увидите, как они омолодятся, выполняя свои обязанности с новой силой.

Будьте уверены, при работе с этой "химией" нет риска нарушения дозировки, передержки или случайного повреждения. Тем не менее, очень важно не забыть проветрить автомобиль хотя бы полчаса после процедуры из-за запаха, который вряд ли обрадует пассажиров. Тем не менее, полученные результаты того стоят.

Недостаток средств никогда не должен быть поводом для того, чтобы пренебрегать своим автомобилем. Наоборот, пусть он послужит катализатором для раскрытия скрытых возможностей человеческого разума, стимулируя исследование новых возможностей и поиск инновационных решений. Старшее поколение овладело этим искусством, и пройдет совсем немного времени, прежде чем молодое поколение последует его примеру. В противном случае они будут ограничены общественным транспортом, не имея возможности насладиться свободой открытой дороги.

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