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Новое моторное масло может убить двигатель: почему?

2:25
Авто

Покупка высококачественного моторного масла в известном супермаркете может принести неприятные сюрпризы. Удивительно, но присадки в таком масле могут вступить в противоречие с химическими составами, которые продаются в автомобильных магазинах и которые водители заливают в свои двигатели для очистки отложений.

Новое моторное масло может убить двигатель: почему?
Фото: архив

Такое неожиданное сочетание, особенно в жаркую погоду, может катализировать химические изменения в масле. Как следствие, масло быстро теряет свои смазывающие свойства, что приводит к образованию дорогостоящих царапин на стенках цилиндров.

Однако опасность масла не ограничивается внешними присадками. Даже без них масло может нанести вред двигателю, особенно если он небольшой и подвергается постоянной эксплуатации в городских условиях. Проблема заключается в мизерном объеме картера таких двигателей, что еще больше усугубляется наличием рядом нагретой приемной трубы в выхлопной системе. Добавив к этому палящий зной погоды, мы оказываемся в ситуации, когда масло в картере шипит, как на сковородке. В таких условиях оно быстро теряет свои защитные и смазывающие свойства.

Еще одна серьезная проблема, которая может привести к поломке двигателя, связана с отклонениями в производственном процессе на заводе. Ошибки, допущенные при производстве, могут привести к попаданию в масло частиц катализатора — вещества, используемого при производстве смазочных материалов. Невероятно, но даже тщательный осмотр канистры не выявит никаких различий между этим загрязненным маслом и обычным.

Катализаторы, эти незаметные химические соединения, мирно живущие в канистре, раскрывают свою истинную природу, когда попадают в среду высокого давления и высокой температуры двигателя. Именно здесь происходит зловещая реакция. Смазка быстро теряет свои свойства, превращаясь в черное, похожее на смолу вещество.

Нужно ли говорить, что двигатель, подвергшийся такому содержанию, ждет безвременная кончина? Иногда присутствие посторонних химических соединений в масле становится очевидным благодаря отложениям. Поэтому, если в канистре видны даже мелкие частицы незнакомого вещества, рекомендуется воздержаться от покупки.

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КАК УБИТЬ МОТОР ЗА 5 МИНУТ??? ВЫ УЖАСНЕТЕСЬ!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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