Сборка Lada на бывшем заводе Nissan: Раскрыты новые подробности о моделях

Lada, известный производитель автомобилей, собирается начать производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. В связи с этим событием стали известны захватывающие подробности о предстоящих моделях. Первым автомобилем, который сойдет с конвейера, станет Lada X-Cross 5, кроссовер с впечатляющими характеристиками. Кроме того, завод будет выпускать еще две модели, что станет важной вехой в развитии Lada. Давайте углубимся в подробности этих интересных событий.
Lada X-Cross 5, ранее известный как FAW Bestune T77, станет первой моделью, производство которой будет налажено на обновленном заводе Nissan, теперь переименованном в "Лада Санкт-Петербург". Этот впечатляющий кроссовер относится к С-сегменту и может похвастаться элегантным дизайном. X-Cross 5 оснащен 160-сильным 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом и обладает исключительной производительностью. Покупатели могут выбрать между шестиступенчатой механической коробкой передач и семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.
Второй ожидаемой моделью Lada станет кроссовер на платформе FAW Bestune T55. Хотя официальное подтверждение еще не получено, этот кроссовер обещает оказать значительное влияние на модельный ряд Lada. Благодаря 1,5-литровому двигателю с турбонаддувом мощностью 124 лошадиные силы и роботизированной трансмиссии, этот кроссовер обеспечивает убедительное сочетание мощности и эффективности.
Согласно производственному плану АвтоВАЗа, третьей моделью, которая должна войти в линейку, будет седан. Хотя конкретная китайская модель, положенная в основу этого седана, не разглашается, покупатели могут рассчитывать на стильный и многофункциональный автомобиль. Дальнейшая информация об этом интересном дополнении к портфолио Lada будет раскрыта в ближайшее время.
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