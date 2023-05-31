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Сборка Lada на бывшем заводе Nissan: Раскрыты новые подробности о моделях

2:19
Авто

Lada, известный производитель автомобилей, собирается начать производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. В связи с этим событием стали известны захватывающие подробности о предстоящих моделях. Первым автомобилем, который сойдет с конвейера, станет Lada X-Cross 5, кроссовер с впечатляющими характеристиками. Кроме того, завод будет выпускать еще две модели, что станет важной вехой в развитии Lada. Давайте углубимся в подробности этих интересных событий.

Сборка Lada на бывшем заводе Nissan: Раскрыты новые подробности о моделях
Фото: autorecent. com/2023/04/13/lada-x-cross-5-debuts-in-russia-as-a-rebadged-faw-from-china

Lada X-Cross 5: стильный кроссовер

Lada X-Cross 5, ранее известный как FAW Bestune T77, станет первой моделью, производство которой будет налажено на обновленном заводе Nissan, теперь переименованном в "Лада Санкт-Петербург". Этот впечатляющий кроссовер относится к С-сегменту и может похвастаться элегантным дизайном. X-Cross 5 оснащен 160-сильным 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом и обладает исключительной производительностью. Покупатели могут выбрать между шестиступенчатой механической коробкой передач и семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Ожидаемая вторая модель: Кроссовер на базе FAW Bestune T55

Второй ожидаемой моделью Lada станет кроссовер на платформе FAW Bestune T55. Хотя официальное подтверждение еще не получено, этот кроссовер обещает оказать значительное влияние на модельный ряд Lada. Благодаря 1,5-литровому двигателю с турбонаддувом мощностью 124 лошадиные силы и роботизированной трансмиссии, этот кроссовер обеспечивает убедительное сочетание мощности и эффективности.

Третья модель: Загадочный седан

Согласно производственному плану АвтоВАЗа, третьей моделью, которая должна войти в линейку, будет седан. Хотя конкретная китайская модель, положенная в основу этого седана, не разглашается, покупатели могут рассчитывать на стильный и многофункциональный автомобиль. Дальнейшая информация об этом интересном дополнении к портфолио Lada будет раскрыта в ближайшее время.

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НОВАЯ ЛАДА Х-КРОСС 5. Что ты такое? Lada X-Cross 5. Faw T77
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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