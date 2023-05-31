Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сборка Lada на бывшем заводе Nissan: Раскрыты новые подробности о моделях
Lada Granta стала самым прибыльным российским автомобилем в апреле — рост выручки стремительно растет
Предложение об отмене штрафов за забытые водительские удостоверения и полисы автострахования
Электромобиль "Москвич 3e" пополнил автопарк ГИБДД Московской области
Новая Lada Vesta NG уже поступила в салоны
Проблемы, возникающие при продаже автомобилей в Санкт-Петербурге: Виноваты электронные ПТС
Врач-онколог рассказал, как выявить раковое заболевание на ранней стадии
Макрон призвал подготовить общество к провалу наступления Киева
Президент Хорватии Миланович запретил на территории своей страны лозунг украинских националистов

Революция в тарифах автострахования в России: Стоимость ОСАГО хотят привязать к уровню локализации автомобиля

3:37
Авто

Стремясь решить проблему растущей обеспокоенности по поводу тарифов на автострахование и увеличения количества нарушений, связанных с обязательным страхованием автогражданской ответственности (ОСАГО), российские законодатели рассматривают новаторское предложение. Члены Совета Федерации предложили привязать стоимость ОСАГО в России к степени локализации транспортного средства. Этот шаг направлен на снижение страховых тарифов на автомобили отечественного производства, что позволит облегчить жизнь владельцам доступных российских автомобилей.

Революция в тарифах автострахования в России: Стоимость ОСАГО хотят привязать к уровню локализации автомобиля
Фото: ya.ru

Предложение: Привязка стоимости ОСАГО к локализации

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов выступил с предложением снизить тарифы ОСАГО для владельцев автомобилей отечественного производства. В частности, цена страховых полисов будет определяться в зависимости от степени локализации транспортного средства. Согласно предложенному законопроекту, "пониженные базовые тарифы будут установлены для автомобилей, произведенных на территории Российской Федерации, с уровнем локализации не менее 1300 баллов в 2023 году, не менее 1700 баллов в 2024 году, не менее 2000 баллов в 2025 году и не менее 2500 баллов в 2026 году".

Обоснование этой меры связано с тем, что в прошлом году Министерство внутренних дел (МВД) зафиксировало более 1,8 млн нарушений, связанных с ОСАГО. Кроме того, стоимость страховых полисов продолжает расти, что делает их невыгодными для владельцев бюджетных отечественных автомобилей.

Решение проблемы необходимости реформы

Недавнее предложение привязать стоимость ОСАГО к уровню локализации автомобиля — это значительный шаг к реформированию автострахования в России. Стимулируя производство автомобилей с более высоким уровнем локализации, правительство стремится поощрить отечественных автопроизводителей и одновременно получить выгоду для потребителей за счет снижения страховых премий.

Корреляция между уровнем локализации и страховыми тарифами позволяет более справедливо оценивать риски, связанные с различными типами транспортных средств. Это признает усилия российских производителей по увеличению локализации производства автомобилей, способствуя развитию экономики страны и созданию новых рабочих мест.

Пресечение нарушений и стимулирование соблюдения правил

Значительное количество нарушений, связанных с ОСАГО, зафиксированных МВД в прошлом году, подчеркивает настоятельную необходимость принятия мер по стимулированию соблюдения правил среди автомобилистов. В середине мая была предложена отдельная инициатива по удвоению штрафов для нарушителей, не имеющих полиса ОСАГО. По оценкам экспертов, в настоящее время в России около десяти процентов водителей эксплуатируют свои автомобили без полиса обязательного страхования.

Вводя более строгие штрафы и активно применяя требование об обязательном наличии ОСАГО, власти стремятся сформировать культуру ответственного вождения и обеспечить выполнение всеми автомобилистами своих законных обязательств. Эти меры в сочетании с предлагаемой реформой страховых тарифов направлены на создание более безопасной и справедливой обстановки на российских дорогах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Крах ОСАГО в 2023 | Система перестала работать
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
В США рассказали о правилах Путина, ведущих РФ к победе: "Наилучшие шансы"

Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.

TWT: Путин установил правила, дающие ему наилучшие шансы на победу в ходе спецоперации
Россияне раскусили планы пропавших с экранов после начала СВО ведущих: все вернутся
Зрители раскусили планы пропавших с телеэкранов ведущих
"Наговорился, сказочный Кирилл?": бункер военной разведки в Киеве пробит насквозь
Об опасном вирусе HMPV рассказала врач Андреева
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
Эксперт раскрыл предназначение утонувшего десантого корабля ВМС Украины
Ракетным ударом по одесскому порту уничтожен десантный корабль украинских ВМС
О продуктах, которые позволять быстро оздоровиться, рассказала врач-диетолог Ефимова
О продуктах, которые позволять быстро оздоровиться, рассказала врач-диетолог Ефимова
Последние материалы
Рожденные 1 июня Близнецы стремятся к совершенству
Врач-онколог рассказал, как выявить раковое заболевание на ранней стадии
Макрон призвал подготовить общество к провалу наступления Киева
Президент Хорватии Миланович запретил на территории своей страны лозунг украинских националистов
Россия наносит удары планирующими бомбами по складам ВСУ в Запорожской области
Врач-онколог назвал продукты, которые могут вызвать раковые заболевания
Певица Мария Зайцева призналась, что развелась с Алексеем Гоманом из-за отсутствия страсти
Автоэксперт Пётр Шкуматов назвал самые опасные электросамокаты
Учёные РАН обнаружили у рыб новый механизм фильтрации пластика
Экс-разведчик ВС США Риттер рассказал, как будет выглядеть политическое убийство Зеленского
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников