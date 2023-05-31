Революция в тарифах автострахования в России: Стоимость ОСАГО хотят привязать к уровню локализации автомобиля

3:37 Your browser does not support the audio element. Авто

Стремясь решить проблему растущей обеспокоенности по поводу тарифов на автострахование и увеличения количества нарушений, связанных с обязательным страхованием автогражданской ответственности (ОСАГО), российские законодатели рассматривают новаторское предложение. Члены Совета Федерации предложили привязать стоимость ОСАГО в России к степени локализации транспортного средства. Этот шаг направлен на снижение страховых тарифов на автомобили отечественного производства, что позволит облегчить жизнь владельцам доступных российских автомобилей.

Фото: ya.ru

Предложение: Привязка стоимости ОСАГО к локализации

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов выступил с предложением снизить тарифы ОСАГО для владельцев автомобилей отечественного производства. В частности, цена страховых полисов будет определяться в зависимости от степени локализации транспортного средства. Согласно предложенному законопроекту, "пониженные базовые тарифы будут установлены для автомобилей, произведенных на территории Российской Федерации, с уровнем локализации не менее 1300 баллов в 2023 году, не менее 1700 баллов в 2024 году, не менее 2000 баллов в 2025 году и не менее 2500 баллов в 2026 году".

Обоснование этой меры связано с тем, что в прошлом году Министерство внутренних дел (МВД) зафиксировало более 1,8 млн нарушений, связанных с ОСАГО. Кроме того, стоимость страховых полисов продолжает расти, что делает их невыгодными для владельцев бюджетных отечественных автомобилей.

Решение проблемы необходимости реформы

Недавнее предложение привязать стоимость ОСАГО к уровню локализации автомобиля — это значительный шаг к реформированию автострахования в России. Стимулируя производство автомобилей с более высоким уровнем локализации, правительство стремится поощрить отечественных автопроизводителей и одновременно получить выгоду для потребителей за счет снижения страховых премий.

Корреляция между уровнем локализации и страховыми тарифами позволяет более справедливо оценивать риски, связанные с различными типами транспортных средств. Это признает усилия российских производителей по увеличению локализации производства автомобилей, способствуя развитию экономики страны и созданию новых рабочих мест.

Пресечение нарушений и стимулирование соблюдения правил

Значительное количество нарушений, связанных с ОСАГО, зафиксированных МВД в прошлом году, подчеркивает настоятельную необходимость принятия мер по стимулированию соблюдения правил среди автомобилистов. В середине мая была предложена отдельная инициатива по удвоению штрафов для нарушителей, не имеющих полиса ОСАГО. По оценкам экспертов, в настоящее время в России около десяти процентов водителей эксплуатируют свои автомобили без полиса обязательного страхования.

Вводя более строгие штрафы и активно применяя требование об обязательном наличии ОСАГО, власти стремятся сформировать культуру ответственного вождения и обеспечить выполнение всеми автомобилистами своих законных обязательств. Эти меры в сочетании с предлагаемой реформой страховых тарифов направлены на создание более безопасной и справедливой обстановки на российских дорогах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Крах ОСАГО в 2023 | Система перестала работать