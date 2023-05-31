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Проблемы, возникающие при продаже автомобилей в Санкт-Петербурге: Виноваты электронные ПТС

3:02
Авто

Автомобильная промышленность Санкт-Петербурга в настоящее время переживает спад, поскольку автосалоны не могут продать новые автомобили клиентам. Основная проблема связана с приобретением иностранных автомобилей, в том числе популярных китайских моделей, таких как Changan, Haval, Chery, Omoda и Exeed. Дилерские центры связывают эту ситуацию с задержкой выдачи электронных свидетельств о регистрации транспортных средств (ПТС) Федеральным государственным унитарным предприятием "НАМИ". Без этих важных документов продавцы не могут передать приобретенные автомобили покупателям. Кроме того, некоторые дилеры сталкиваются с проблемами, связанными с таможенным оформлением. Однако дилеры не теряют надежды на то, что в ближайшем будущем будет достигнуто решение.

Проблемы, возникающие при продаже автомобилей в Санкт-Петербурге: Виноваты электронные ПТС
Фото: Википедия

Влияние параллельного импорта и проблем с таможенным оформлением

Многие клиенты сообщают о невозможности приобрести новые автомобили в нескольких дилерских центрах в Санкт-Петербурге. Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" указывает на параллельный импорт как на основную причину такого положения. Дилеры должны получать документы на автомобили, ввезенные по неофициальным каналам, известным как "серые схемы", в Федеральном государственном унитарном предприятии "НАМИ". Кроме того, дилеры сталкиваются с препятствиями при таможенном оформлении ввозимых автомобилей.

Переход на электронные ПТС и его непредвиденные последствия

По словам некоторых продавцов, проблемы возникли примерно полгода назад, когда автосалоны перешли на использование электронных ПТС. Ранее, когда использовались бумажные документы, такие ситуации возникали редко. Дилеры выражают свое разочарование, поскольку в настоящее время на их складах находится значительное количество оплаченных автомобилей, которые они не могут доставить клиентам. Примечательно, что большинство из этих задержанных моделей — китайского происхождения.

Решение проблемы задержки электронных ПТС

Проблемы, с которыми столкнулись автосалоны Санкт-Петербурга в связи с задержкой выдачи электронных ПТС, поставили в сложное положение как продавцов, так и покупателей. Однако в настоящее время ведется работа по скорейшему решению этого вопроса.

Совместные усилия по ускорению выдачи ПТС

Для того чтобы решить эту проблему, очень важно, чтобы заинтересованные стороны работали вместе и нашли решение, которое обеспечит бесперебойную выдачу электронных ПТС. Федеральное государственное унитарное предприятие "НАМИ" должно упорядочить свои процессы и ускорить сертификацию транспортных средств. Своевременное предоставление этих документов позволит автосалонам без дальнейших задержек доставлять приобретенные автомобили своим клиентам.

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Электронный ПТС. Что нужно знать перед покупкой авто
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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