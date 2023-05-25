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Почему новый BMW i5 2024 года выпуска выглядит так же, как новая 5 серия

4:12
Авто

BMW 5 серии, уже восьмого поколения, впервые представила электрический вариант. Хотя электромобиль (EV) обозначен как i5, чтобы отличить его от традиционной бензиновой модели, эти два седана имеют поразительное сходство. Обоснование такого решения BMW разъяснил Домагой Дукец, руководитель отдела дизайна BMW.

Почему новый BMW i5 2024 года выпуска выглядит так же, как новая 5 серия
Фото: www.motorauthority. com/news/1139743_2024-bmw-5-series-i5-price

Дюкец объяснил во время выставки Villa d'Este Concours d'Elegance 2023, что покупатели часто проявляют интерес к электромобилям из-за различных стимулов, предоставляемых правительствами для поощрения их использования в городских районах. Однако эти покупатели не обязательно стремятся к футуристической эстетике. Их главная цель — жить повседневной жизнью, не полагаясь на бензин.

"Некоторые покупатели выражают желание иметь электромобиль, но они удивляются, почему мы не можем просто создать электрическую версию X3, которая будет выглядеть идентично. Они утверждают, что они такие же люди, ищут одинаковые впечатления, живут одинаковой жизнью и хотят постоянства. Если вносить изменения, то они должны принести пользу всем. Эта точка зрения направляет наш процесс принятия решений", — добавил он.

Этот образ мышления повлиял на подход к электрификации, в результате чего модель i5 стала очень похожа на 5 серию. Единственные заметные отличия — это несколько эмблем, элементов отделки и изменения в дисплеях информационно-развлекательной системы. Та же философия дизайна была использована при разработке i7, электрической версии 7-й серии, и i4, который служит электрическим аналогом 4 Series Gran Coupe. Однако iX отклоняется от этой модели, поскольку у него нет бензинового или дизельного эквивалента и он имеет сравнительно менее суровый внешний вид по сравнению с другими внедорожниками BMW, такими как X5.

Дукец подчеркнул, что такая точка зрения относительно согласованности дизайна не является новой для дизайнерского отдела BMW. Он отметил, что даже у моделей с дизельным двигателем дизайн не сильно отличается от их бензиновых аналогов. Например, 524td, первый серийный автомобиль BMW с дизельным двигателем, выпущенный в 1983 году, входил в линейку 5 Series поколения E28 и был визуально неотличим от своих бензиновых собратьев, за исключением значка на крышке багажника.

Стратегия BMW, однако, не получила всеобщего одобрения. Конкурирующий бренд Mercedes-Benz также конкурирует в сегменте среднеразмерных седанов класса люкс с бензиновыми и электрическими моделями, но они имеют разный дизайн. Новый E-Класс 2024 года сохраняет традиционные пропорции, в то время как EQE, электрическая альтернатива, демонстрирует более характерный электрический внешний вид. Если кто-то хочет получить электрическую версию E-Class, он будет разочарован, а если он хочет получить EQE с двигателем V8 с двумя турбинами, ему придется строить автомобиль на заказ.

Дюкец оспорил утверждения о том, что "электрификация революционизирует дизайн автомобилей", заявив, что она оказывает незначительное влияние.

"Когда меня спрашивают о влиянии электрификации на свободу дизайна, я отвечаю, что она не оказывает существенного влияния. Все остается в основном неизменным. Внутреннее пространство для пассажиров остается неизменным. Хотя спереди нет двигателя, у нас по-прежнему есть двигатель. Батарея и связанные с ней компоненты должны быть размещены в другом месте, что приводит к отсутствию переднего багажника. Требования к охлаждению сохраняются. В целом, изменения не столь значительны, как некоторые считают", — заключил он.

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Обзор новой BMW 5 G60 – возможно лучшая пятерка
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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