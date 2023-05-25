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Линейка Atlas от VW 2024 изменит интерьер, предложит только один вариант двигателя

4:01
Авто

Volkswagen Atlas и Atlas Cross Sport 2024 года, самые большие внедорожники, предлагаемые компанией, получили обновленную и модернизированную эстетику, улучшенное внутреннее оснащение и дополнительные стандартные функции. Эти характеристики определяют новейшие предложения Volkswagen.

Линейка Atlas от VW 2024 изменит интерьер, предложит только один вариант двигателя
Фото: www.carscoops. com/2022/03/owners-complaining-of-unintended-braking-issues-in-vw-atlas-atlas-cross-sport/amp/

Объявленная цена на Atlas начинается от $37 725 MSRP, а с учетом сбора за доставку на место назначения в размере $1 350, общая стоимость составит $39 075. С другой стороны, Atlas Cross Sport в комплектации 2024 начинается от $38 065, включая стоимость доставки. Цены на топовые модели Atlas SEL Premium R-Line и Atlas Cross Sport SEL Premium R-Line составляют $53 805 и $52 795 соответственно, включая стоимость доставки.

Учитывая различные обновления, можно было бы ожидать повышения цен, и это действительно так. Atlas 2024 начинается на $1 270 дороже, чем модель 2023 года, а базовая цена Cross Sport увеличилась на $960. Кроме того, на $55 увеличилась стоимость доставки.

Трехрядный Atlas, который находится на рынке уже семь лет, сменился Cross Sport в 2020 году, что делает его подходящим временем для некоторых обновлений.

Одним из заметных изменений, внесенных Volkswagen на этот раз, является конфигурация двигателя. Если предыдущие модели предлагали выбор между 235-сильным турбированным четырехцилиндровым двигателем и 276-сильным 3,6-литровым V6, то Atlas и Atlas Cross Sport 2024 года теперь оснащаются одним двигателем: новым турбированным 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 269 лошадиных сил. Стандартная трансмиссия — переднеприводная, но полный привод доступен в качестве опции.

Интерьеры обоих внедорожников получили значительное внимание со стороны дизайнеров Volkswagen. Приборная панель и центральная консоль украшены искусственной кожей и стильной отделкой, которая плавно переходит в приборную панель. Кроме того, теперь доступна опциональная система окружающего освещения. Информационно-развлекательная система может похвастаться беспроводной совместимостью с Apple CarPlay и Android Auto, а все модели Atlas оснащаются площадкой для беспроводной зарядки смартфонов и как минимум шестью портами USB-C для быстрой зарядки.

Что касается кабины, то в стандартную комплектацию новых моделей входит подогреваемое рулевое колесо с лепестками переключения передач, вентилируемые передние сиденья и регулируемое по высоте пассажирское сиденье. В топовых моделях предлагаются стеганые кожаные сиденья с элегантной алмазной строчкой.

Недавно представленный на Нью-Йоркском автосалоне полноприводный Atlas Peak Edition является ярким примером автомобильного дизайна. Peak Edition стоит $50 435 ($51 785 с учетом доставки) и оснащается 18-дюймовыми черными легкосплавными дисками с шинами повышенной проходимости, серебристой облицовкой днища, черными рейлингами на крыше, затемненными деталями экстерьера, шильдиком Peak Edition, уникальным цветом и декором интерьера, обивкой сидений кожзаменителем и колпачками педалей из нержавеющей стали.

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Стоит ли брать Volkswagen Atlas из США?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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