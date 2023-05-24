Врач рассказал, как подушка безопасности может травмировать водителя или пассажира

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В случае ДТП находящиеся в автомобиле люди могут получить серьёзные травмы головы при срабатывании подушки безопасности, о которых рассказал врач-травматолог-ортопед Абдула Гаджимурадов.

Фото: https://d62-a.sdn.cz/

"Срабатывание подушек безопасности может привести к сотрясению мозга, особенно если голова пассажира находится слишком близко к рулевому колесу. Резкое движение головы и шеи может вызвать повреждение мозгового вещества", — отметил травматолог.

Эксперт пояснил, что в таких случаях человек чувствует головокружение, головную боль и может даже потерять сознание, пишет Газета.Ru.

Также сработавшая подушка безопасности может стать причиной травмы шейного отдела позвоночника или мышц в этой части тела в том случае, если голова водителя или пассажира в этот момент находится в неправильном положении.

Также неправильная поза во время езды в автомобиле или непристёгнутый ремень безопасности может стать причиной травмы лица: глаз, носа, рта или зубов.

Травматолог посоветовал никогда не забывать про ремень безопасности и следить за правильной настройкой сиденья в автомобиле.

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