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Как самому поставить подушки безопасности на Lada Granta

4:04
Авто

Для начала давайте вспомним, как поставлялись подушки безопасности в Тольятти. Подушки безопасности поставляла японская компания Joyson Safety Systems, имеющая завод в Ульяновске. Несмотря на перебои в поставках комплектующих, компания не объявила о своем уходе с российского рынка. Поэтому можно предположить, что она продолжала сотрудничать с АВТОВАЗом. Если бы автопроизводителю пришлось искать нового партнера, это потребовало бы времени и дополнительных инвестиций на доработку рулевого колеса и управляющей электроники.

Как самому поставить подушки безопасности на Lada Granta
Фото: wikipedia.org

Сейчас завод вновь выпускает автомобили с подушками безопасности. Однако у водителей, которые приобрели "базовые" версии LADA Granta, возникает вопрос: Смогут ли они самостоятельно установить недостающие компоненты?

Чтобы ответить на него, необходимо понять, чего не хватает "классической" модели. Важно отметить, что подушка безопасности водителя и система ЭРА-ГЛОНАСС взаимосвязаны. При срабатывании подушки безопасности сигнал поступает на блок управления ЭРА, который автоматически связывается с экстренными службами. Однако модели "Granta", оснащенные ГЛОНАСС, но без подушек безопасности, имеют упрощенную версию этой системы, в которой отсутствует функция автоматического вызова спасателей.

В "базовых" автомобилях есть несколько отличий, включая другую переднюю панель (обычная "Granta" имеет системы защиты пассажиров) и рулевое колесо без креплений для подушек безопасности. Кроме того, отсутствует управляющая электроника, отвечающая за подачу сигналов в блок управления двигателем в случае аварии. Кроме того, на панели приборов отсутствуют индикаторные лампочки ABS и подушек безопасности.

Для установки недостающих опций необходимо приобрести различные компоненты, что является непростой задачей. Простая покупка подушки безопасности в магазине автозапчастей или приобретение электроники альтернативным способом вызывает вопросы по прокладке кабелей и креплению оборудования. Стоит отметить, что в классической "Гранте" отсутствуют необходимые разъемы для подачи питания и точки крепления подушки безопасности.

Даже если гаражный сервис сможет установить все эти компоненты и перепрограммировать блок управления двигателем, нет никакой гарантии, что подушка безопасности будет работать правильно при аварии.

Неправильно установленные подушки безопасности могут привести к ложному срабатыванию, особенно в самый неудобный момент. Кроме того, такие модификации требуют сертификации, а без необходимых сертификатов автомобиль может быть отправлен на штрафстоянку. Лучше не рисковать и не тратить собственные деньги на эти модификации.

Однако для владельцев автомобилей "без подушек безопасности" есть варианты, хотя они могут быть неочевидными. Вице-премьер Юрий Борисов упомянул о возможности установки подушек безопасности в "классические" модели LADA Granta.

Он заявил: "Какое-то время проживем без подушек безопасности, потом поменяем и установим их…".

В действительности, трудно поверить в специальную сервисную кампанию производителя для такого переоборудования. Установка подушек безопасности потребовала бы значительных изменений в автомобиле, что делает ее гораздо дороже, чем покупка "Granta" с подушками безопасности.

Кроме того, дилерские центры не смогут выполнить столь значительные работы из-за существенных конструктивных различий между версиями с подушками безопасности и без них. Эти версии проходят краш-тесты и сертификацию отдельно. Попытка установить подушку безопасности в "базовый" автомобиль вне заводских условий сравнима с гаражным тюнингом, что может привести к плачевным последствиям.

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Горит подушка безопасности Lada Granta
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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