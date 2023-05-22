Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Недалеко от здания Пентагона в США произошёл сильный взрыв
"Турпром": на курортах Турции вышло предупреждение об этикетках для туристов
Будущее российского автомобильного рынка: россияне делятся своим видением
В Москве скончалась известная актриса Мария Стерникова
Российские молодожены имеют право на получение субсидии в размере миллиона рублей на приобретение отечественных автомобилей
Флеболог Абу-Бакр назвал пять признаков того, что у вас тромб
МК: разведчик Матвийчук обвинил инструкторов НАТО в атаке на Белгородскую область
Кардиолог Мамедов назвал возможную причину смерти мужа Дианы Гурцкая: "У него были скрытые предпосылки"
Пушков: НАТО разлетится на куски, если примет в свои ряды Украину

Совфед предложил сделать автострахование дешевле для российских автомобилей

3:23
Авто

Совет Федерации предложил снизить стоимость автострахования (ОСАГО) для российских автомобилей. Эта инициатива направлена на то, чтобы стимулировать покупателей рассматривать отечественные автомобили вместо импортных. В этой статье мы рассмотрим потенциальные преимущества повышения доступности "автогражданки" (обязательного страхования гражданской ответственности) для автомобилей с оценкой локализации не менее 600 баллов. Это предложение, выдвинутое Андреем Кутеповым, главой Комитета Совета Федерации по экономической политике, сейчас направлено в Кабинет министров. Кутепов считает, что такая мера будет стимулировать водителей к получению полиса обязательного страхования, а также вызовет больший интерес у покупателей к отечественному автопрому.

Совфед предложил сделать автострахование дешевле для российских автомобилей
Фото: ya.ru

Необходимость снижения тарифов на автострахование

По данным Министерства внутренних дел (МВД), в прошлом году было зафиксировано 1 801 454 нарушений, связанных с невыполнением автовладельцами обязанности по страхованию своей гражданской ответственности. Одновременно с этим стоимость автогражданки значительно выросла. Например, в Татарстане всего за два года страховые премии для грузовых автомобилей, принадлежащих индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам, выросли в три раза.

Такая ситуация привела к тому, что страхование отечественного автомобиля становится финансово невыгодным, несмотря на более низкую стоимость его приобретения. Для решения этой проблемы сенатор предлагает скорректировать страховые тарифы в зависимости от балла локализации. Балл локализации определяется долей производственных процессов, осуществляемых в России, и степенью использования российских комплектующих.

Включение балла локализации в страховые тарифы

Балл локализации уже учитывается при заключении государственных контрактов. Автомобили должны набрать минимум 3 200 баллов для участия в тендерах на государственные закупки. С 1 января 2024 года этот порог будет повышен до 4 500 баллов. Различные факторы вносят вклад в оценку локализации: сварка кузова на месте добавляет 400 баллов, покраска - 500 баллов, а использование российского металла в 70% кузова - 200 баллов.

Если включить показатель локализации в страховые тарифы, у автовладельцев появится ощутимый стимул выбирать автомобили с более высоким показателем локализации. Более низкие страховые премии будут стимулировать их выполнять свои обязательства по обязательному страхованию и одновременно способствовать развитию отечественной автомобильной промышленности.

Борьба с халатностью: Усиление наказаний

Для борьбы с халатностью, проявляемой некоторыми автолюбителями в отношении соблюдения ОСАГО, было предложено ужесточить наказания. Центральный банк предлагает ввести двойные штрафы для нарушителей правил дорожного движения без страховых полисов. Автоматические камеры будут наказывать нарушителей как за само нарушение, так и за отсутствие "автогражданки".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Цены ОСАГО с 1 мая 2023
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
О том, как увеличить продолжительность жизни на десять лет, рассказала диетолог Пономарёва

Физическая активность, диета, отказ от вредных привычек продлят жизнь.

MF: диетолог Пономарёва сообщила гражданам в РФ, как увеличить продолжительность жизни на десять лет
В Сети появился список звёзд РФ, спонсирующих ВСУ: Алла Пугачёва, Иван Ургант и даже замминистра
В Сети опубликовали полный список артистов и политиков РФ, спонсирующих ВСУ
Кардиолог раскрыла пять продуктов, которые сама ест каждый день
Жертвами синдрома внезапной смерти стали 250 тысяч россиян
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Российский турист об отдыхе в Стамбуле: "Стало некомфортно"
Историю самого необычного маньяка России рассказал ветеран МУР
Байден выдумал цифру потерь ВС РФ в Артёмовске
Байден выдумал цифру потерь ВС РФ в Артёмовске
Последние материалы
Реальная и информационная атаки ВСУ в Белгородской области захлебнулись
Актёр Пашутин раскритиковал певицу Лайму Вайкуле за поддержку сноса памятников военнослужащим СССР
RT: российские военные создали ловушку для диверсантов ВСУ в Белгородской области
2024 GMC Canyon AT4X AEV на 35-дюймовых шинах
Продажа российских активов Continental компании S8 Capital
Razon: президент Бразилии отказался здороваться с Зеленским на саммите G7
Иван Ургант опроверг слухи о том, что он спонсирует ВСУ
Рост сумм автокредитов в России устанавливает новые рекорды на фоне растущих просрочек
Кроссовер Hongqi HS5 обновит автоматическую трансмиссию в преддверии дебюта в России
Более 10 лет исследований ушло на создание Rolls-Royce Spectre EV
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников