Совфед предложил сделать автострахование дешевле для российских автомобилей

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Совет Федерации предложил снизить стоимость автострахования (ОСАГО) для российских автомобилей. Эта инициатива направлена на то, чтобы стимулировать покупателей рассматривать отечественные автомобили вместо импортных. В этой статье мы рассмотрим потенциальные преимущества повышения доступности "автогражданки" (обязательного страхования гражданской ответственности) для автомобилей с оценкой локализации не менее 600 баллов. Это предложение, выдвинутое Андреем Кутеповым, главой Комитета Совета Федерации по экономической политике, сейчас направлено в Кабинет министров. Кутепов считает, что такая мера будет стимулировать водителей к получению полиса обязательного страхования, а также вызовет больший интерес у покупателей к отечественному автопрому.

Фото: ya.ru

Необходимость снижения тарифов на автострахование

По данным Министерства внутренних дел (МВД), в прошлом году было зафиксировано 1 801 454 нарушений, связанных с невыполнением автовладельцами обязанности по страхованию своей гражданской ответственности. Одновременно с этим стоимость автогражданки значительно выросла. Например, в Татарстане всего за два года страховые премии для грузовых автомобилей, принадлежащих индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам, выросли в три раза.

Такая ситуация привела к тому, что страхование отечественного автомобиля становится финансово невыгодным, несмотря на более низкую стоимость его приобретения. Для решения этой проблемы сенатор предлагает скорректировать страховые тарифы в зависимости от балла локализации. Балл локализации определяется долей производственных процессов, осуществляемых в России, и степенью использования российских комплектующих.

Включение балла локализации в страховые тарифы

Балл локализации уже учитывается при заключении государственных контрактов. Автомобили должны набрать минимум 3 200 баллов для участия в тендерах на государственные закупки. С 1 января 2024 года этот порог будет повышен до 4 500 баллов. Различные факторы вносят вклад в оценку локализации: сварка кузова на месте добавляет 400 баллов, покраска - 500 баллов, а использование российского металла в 70% кузова - 200 баллов.

Если включить показатель локализации в страховые тарифы, у автовладельцев появится ощутимый стимул выбирать автомобили с более высоким показателем локализации. Более низкие страховые премии будут стимулировать их выполнять свои обязательства по обязательному страхованию и одновременно способствовать развитию отечественной автомобильной промышленности.

Борьба с халатностью: Усиление наказаний

Для борьбы с халатностью, проявляемой некоторыми автолюбителями в отношении соблюдения ОСАГО, было предложено ужесточить наказания. Центральный банк предлагает ввести двойные штрафы для нарушителей правил дорожного движения без страховых полисов. Автоматические камеры будут наказывать нарушителей как за само нарушение, так и за отсутствие "автогражданки".

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