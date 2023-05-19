Geely Coolray 2023: современный и доступный вариант внедорожника

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Автомобильная промышленность постоянно развивается, и компания Geely находится в авангарде инноваций со своим последним предложением — Geely Coolray 2023. Эта обновленная модель набирает обороты на китайском рынке благодаря своим впечатляющим характеристикам и конкурентоспособной цене. Фактически, Coolray 2023 стоит столько же, сколько любимая в России Lada Niva Legend, что делает его привлекательным вариантом для покупателей. Давайте углубимся в основные характеристики этого замечательного внедорожника.

Фото: ixbt.com

Обновленный дизайн для яркого присутствия

Один взгляд на Geely Coolray 2023, известный в Китае как Binyue, и вы заметите внимание к деталям в его дизайне. Новая модель выделяется выразительной радиаторной решеткой с вертикальными планками, дополненной привлекающими внимание красными декоративными полосами на боковых порогах. В салоне вы найдете стильный серый интерьер с яркими оранжевыми акцентами, создающими современную и визуально привлекательную атмосферу.

Мощная производительность с новым двигателем

Geely внесла значительные изменения в двигатель Coolray 2023. Предыдущий трехцилиндровый двигатель был заменен новым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, обеспечивающим улучшенную производительность и эффективность. 1,5-литровый двигатель BHE15-EFZ развивает впечатляющую мощность в 181 лошадиную силу и 290 Ньютон-метров крутящего момента. Этот силовой агрегат в паре с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением обеспечивает захватывающие ощущения от вождения. Максимальная скорость Coolray/Binyue 2023 теперь может достигать 200 километров в час.

Разновидности и характеристики на любой вкус

Geely Coolray/Binyue 2023 доступен в различных вариантах, чтобы удовлетворить различные предпочтения покупателей. Базовая модель оснащается 1,4-литровым двигателем и имеет 17-дюймовые колеса, ручной ручной тормоз и 8-дюймовый мультимедийный дисплей. Для тех, кто ищет более роскошных ощущений, более высокая комплектация Coolray/Binyue с 1,5-литровым двигателем предлагает увеличенный 12,3-дюймовый сенсорный экран, 18-дюймовые колеса, цифровую приборную панель и систему выбора режима движения с тремя предустановками: Sport, Eco и Comfort. Цена этого премиального варианта составляет 95 800 юаней (около 1,1 миллиона рублей).

Конкурентное ценообразование и успех на рынке

В Китае цена Geely Coolray/Binyue 2023 начинается с 75 800 юаней, что составляет примерно 850 000 рублей. Такая конкурентная ценовая стратегия позиционирует Coolray как привлекательную альтернативу своим конкурентам. Доступная цена в сочетании с впечатляющими характеристиками и производительностью способствовали его успеху на китайском рынке.

В России текущая версия Geely Coolray доступна по стартовой цене 2 299 990 рублей и доходит до 2 709 990 рублей без учета скидок. По данным Ассоциации европейского бизнеса, с начала 2023 года Coolray уже продан в России в количестве 10 345 единиц, укрепив свои позиции в качестве второго по популярности иностранного внедорожника после Haval Jolion.

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