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Toyota Tacoma TRD PreRunner 2024 года выпуска — rad Taco на ваше рассмотрение

Авто

Toyota Tacoma TRD PreRunner 2024 выделяется как наиболее впечатляющее дополнение к линейке новых грузовиков, представленных вчера вечером. У нас есть все подробности о новейших Tacoma, но мы хотим выделить TRD PreRunner именно за его удивительно привлекательные характеристики.

Toyota Tacoma TRD PreRunner 2024 года выпуска — rad Taco на ваше рассмотрение
Фото: gearjunkie. com/motors/2024-toyota-tacoma-trailhunter-tease

Хотя название PreRunner не является незнакомым для грузовиков Toyota, его выпуск был прекращен с 2015 года, поэтому его возвращение — долгожданное событие.

Для тех, кто тоскует по простоте двухдверных, двухместных пикапов прошлого, Toyota предлагает свои услуги. Такомы 2024 с удлиненной кабиной теперь имеют исключительно такую компоновку. Вариант PreRunner доступен только с удлиненной кабиной, обеспечивая двухдверную, двухместную конфигурацию с шестифутовой кроватью. Toyota убрала скамейку, которая предлагалась ранее, и заменила ее местом для хранения за передними сиденьями.

Как и ожидалось от TRD PreRunner, этот пикап обеспечивает захватывающие внедорожные характеристики на высоких скоростях, уделяя меньше внимания тяжелым скалам, для которых необходим полный привод. Да, PreRunner является исключительно заднеприводным. Мощность передается на задние колеса через задний дифференциал с электронной блокировкой. Toyota также усилила переднюю подвеску, подняла высоту подвески, оснастила автомобиль 17-дюймовыми колесами TRD и установила мощные вседорожные шины BFGoodrich.

Эстетическая привлекательность автомобиля неоспорима: капот с выштамповкой, окрашенные в цвет крылья, наклейки "PreRunner" и черные наружные шильдики. Объедините эти особенности с компактной двухдверной кабиной, и вы получите один из самых визуально привлекательных Tacomas. Единственный недостаток — заметная воздушная заслонка, которая ухудшает внешний вид передней части и дорожный просвет, но ее можно легко удалить.

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2024 Toyota Tacoma Reveal and Overview | Toyota
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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