Отреставрированный концепт Hyundai Pony Coupe дебютирует в Италии

Your browser does not support the audio element.

Представляем концепт Hyundai Pony Coupe, замечательное возрождение, превосходящее концепт N Vision 74. В ноябре прошлого года компания Hyundai представила свой амбициозный план по воссозданию легендарного концепта Pony Coupe, первоначально представленного на Туринском автосалоне 1974 года.

В 1970-х годах, несмотря на то, что концепт был частью обширного модельного ряда Pony, разработанного Джорджетто Джугаро, неудачные обстоятельства помешали производству купе. Удивительно, но компания Hyundai позже отказалась от концепта, отправив его на свалку.

Однако, поскольку автомобильное подразделение Hyundai готовится к празднованию 50-летней годовщины выпуска первого серийного автомобиля в Корее, автопроизводитель решил поручить Джорджетто и его сыну Фабрицио воссоздать культовый серебристый двухдверный клин. Недавно представленное на живописном озере Комо в Италии во время нового мероприятия под названием Hyundai Reunion, это необычное творение должно дебютировать на Concorso d'Eleganza Villa d'Este 20 мая.

По размерам это купе имеет такую же длину, как и Kio Rio, но на 6,5 дюймов уже. Удивительно, но согласно спецификациям Hyundai, оно на 9,5 дюйма ниже, а крыша на один дюйм ниже, чем у Chevrolet Corvette 2023 года. Оригинальная версия могла похвастаться 1,3-литровым четырехцилиндровым двигателем, который выдавал 82 лошадиные силы на задние колеса.

Еще несколько лет назад хэтчбек был относительно малоизвестен во многих частях мира. Однако Hyundai черпал в нем вдохновение при разработке концепта 45, который в итоге стал Ioniq 5. Кроме того, Pony Coupe повлиял на рестамод Pony EV и концепт N Vision 74 Concept.

Историческое значение этой модели примечательно тем, что она предшествовала DeLorean DMC-12 и даже повлияла на потенциальное название для Volkswagen. Джорджетто Джугаро включил многие элементы дизайна отмененного Pony Coupe, когда он делал эскиз DMC-12 для Джона З. ДеЛореана. Более того, в этот период Джугаро также участвовал в разработке новой модели Volkswagen, которая первоначально должна была называться VW Pony.

Однако компания Hyundai получила это название первой, в результате чего автомобиль Volkswagen в конечном итоге был назван Golf.

Похоже, что мы еще не видели последних автомобилей, вдохновленных "пони". В ноябре прошлого года Люк Донкервольке, главный креативный директор Hyundai Group, выразил убеждение, что этот проект имеет историческую и культурную ценность и может проложить путь для будущего сотрудничества. Санг-Юп Ли, ведущий дизайнер Hyundai, добавил, что рестомод Pony Coupe EV может со временем стать лимитированной розничной моделью, подобно Hyundai Heritage Series Grandeur EV.

Самое интересное, что наше внимание привлекла строчка в пресс-релизе, в которой говорится, что концепт воплощает решительное намерение Hyundai утвердиться в качестве долгосрочного лидера в сегменте спортивных автомобилей, укрепляя свои позиции в качестве автомобильной державы. Хотя N Vision 74 может и не воплотиться в жизнь, кажется весьма вероятным, что Hyundai приготовил для нас нечто исключительное.

I've NEVER been this excited about a Hyundai | The big PONY announcement...