Как дезодорант может решить проблему со свистом ремня ГРМ

3:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Существуют различные причины шумов, доносящихся из-под капота автомобиля. Когда двигатель ревет, это не оставляет места для недоразумений. В таких случаях быстрое решение проблемы или лайфхак не помогут, и потребуется капитальный ремонт. Однако чаще всего из моторного отсека доносятся менее тревожные звуки.

Фото: www.sunautoservice. com/about-us/shop-talk/how-does-my-cars-timing-belt-work/

Как правило, эти шумы связаны с работой клапанного механизма или вспомогательных компонентов, таких как генератор, насос системы охлаждения или кондиционер. Обычно слышны свистящие звуки различной тональности, возникающие либо при определенных условиях работы двигателя, либо постоянно. Эти звуки могут быть связаны с неисправностями или износом роликов натяжителя, их подшипников, самих роликов или даже ремней.

Визг шкива может указывать на то, что его подшипник выработал свой ресурс и практически не функционирует. С другой стороны, свист ремня говорит о том, что натяжной ролик уже заедает или близок к заеданию, в результате чего ремень постоянно трется о его поверхность, что приводит к выраженному и ускоренному износу.

В качестве временного решения можно использовать легкодоступное средство личной гигиены — гелевый антиперспирант. Такие продукты содержат полезные для человека вещества, причем гелевая основа представляет особый интерес для решения "шумной" проблемы.

Как правило, гелевые антиперспиранты состоят из различных органических гидратов. Хотя их стойкость на открытом воздухе ограничена, они могут обеспечить временное облегчение. При работающем двигателе аккуратное нанесение антиперспиранта на движущийся ремень позволяет гелю быстро и равномерно распределиться по его поверхности, действуя как смазка между ремнем и проблемным натяжителем.

Следовательно, ремень может плавно скользить по поверхности прихваченного или почти прихваченного шкива, эффективно устраняя шум. Важно отметить, что это всего лишь временное решение, но в некоторых ситуациях оно может оказаться полезным.

Например, когда привод неожиданно начинает визжать вдали от городских районов, продолжение движения обрекает привод на неминуемую поломку. Ремень может не выдержать поездки в авторемонтную мастерскую, в результате чего автомобиль застрянет на обочине.

Используя дезодорант в качестве смазки, становится возможным добраться до станции техобслуживания. Перекупщики также используют этот метод для временного устранения визга, представляя автомобиль ничего не подозревающим клиентам так, как будто у него нет никаких технических проблем. Для этой группы очень важно, чтобы использование антиперспиранта под капотом не оставляло следов обмана — продукт практически полностью высыхает.

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РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕСТАНЕТ СВИСТЕТЬ, ЕСЛИ СДЕЛАТЬ ТАК