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Как проверить износ мотора самому при покупке подержанного автомобиля

2:49
Авто

Чтобы обеспечить оптимальную оценку, начните с того, что попросите продавца предоставить "железного коня" для осмотра с холодным и неработающим двигателем.

Как проверить износ мотора самому при покупке подержанного автомобиля
Фото: https://sportishka.com/

Такой подход крайне важен, поскольку многочисленные, потенциально серьезные проблемы могут быть не очевидны, когда двигатель достигнет рабочей температуры, особенно если они находятся на ранней стадии. Однако во время холодного запуска можно различить различные нетипичные звуки, которые сигнализируют о конкретных неисправностях, проливая свет на ситуацию.

Приступайте к проверке приводного ремня и, если возможно, проверьте также зубчатый ремень. На боковых поверхностях обоих компонентов не должно быть потертостей или признаков расслаивания. Естественно, шкивы, отвечающие за зажигание "сердца" автомобиля, должны работать незаметно, без характерных свистов и других посторонних звуков, которые могут нарушить гармонию.

Извлеките небольшое количество масла из щупа и разотрите его между пальцами. Если вы обнаружите в смазке мельчайшие металлические частицы, это означает повышенный износ внутренних компонентов.

Пора приступать к следующему этапу. Ослабьте крышку маслозаливной горловины и внимательно осмотрите ее. Вы видите плотный белый налет? Это свидетельствует о том, что смазка смешалась с антифризом, проникшим через прогоревшую прокладку головки блока цилиндров (CHG).

В качестве альтернативы, CHG может иметь геометрические нарушения, что может быть еще более губительным. В таких случаях рекомендуется полностью отстраниться от автомобиля, чтобы избежать возможных неприятностей.

Вооружившись фонариком, направьте взгляд через маслозаливную горловину на открытые поверхности деталей двигателя. Наличие твердых отложений, похожих на корку, является признаком того, что при техническом обслуживании использовалось некачественное масло.

Еще одна деталь, требующая внимания: чрезмерное количество дыма, выходящего из отверстия масляного щупа. Такое явление указывает на выход картерных газов, что означает наличие проблем в поршневом узле.

Мы описали только те неисправности, которые можно определить визуально или на слух. Если вы столкнулись с чем-то подобным, разумно будет сразу же отказаться от предполагаемой покупки.

В других ситуациях для точного определения состояния двигателя без помощи опытного диагноста не обойтись. Поэтому обратитесь в сервисный центр, где есть грамотные специалисты и профессиональное оборудование. Только получив их обоснованный вердикт, принимайте окончательное решение.

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Как ПРОВЕРИТЬ ДВИГАТЕЛЬ автомобиля за 5 мин самостоятельно? Масложор, нагар, стуки и износ двигателя
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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