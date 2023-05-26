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Что опаснее для водителя: телефон или пассажир

3:29
Авто

Удивительно, что мы сталкиваемся со штрафами за то, что держим телефон возле уха, хотя это считается самым безопасным способом общения. Однако когда мобильный телефон надежно закреплен в автомобиле, ситуация существенно меняется, причем не в лучшую сторону.

Что опаснее для водителя: телефон или пассажир
Фото: https://www.inquirer.com/

Причина такого изменения кроется в том, что простого слухового контакта во время разговора недостаточно. Подсознательно мы оживляем смартфон, превращая его в собеседника, и инстинктивно переводим взгляд на него. Как только это происходит, качество нашего вождения резко снижается.

На первый взгляд, отвод взгляда от лобового стекла может показаться незначительным, но он приводит к существенному увеличению количества ДТП, особенно в районах, где люди обладают множеством мобильных устройств, например, в мегаполисах.

В связи с этим появляется рекомендация запретить использование таких устройств в автомобилях. Но разве мы не можем разговаривать во время вождения? А почему бы и нет? В конце концов у нас есть пассажиры. Почему бы не поговорить с ними? По крайней мере это остается допустимым. Так неужели разговор с живым собеседником лучше или безопаснее, чем использование телефона за рулем? К сожалению, это далеко не так.

Общаясь с человеком, водитель инстинктивно пытается установить визуальный контакт во время разговора. И в отличие от мобильного телефона, взгляд на пассажира требует изменения направления глаз на 90 градусов.

В результате дорога попадает в сферу периферийного зрения, которое не способно различать объекты, если только они не яркие или быстро движутся. Более того, если разговор становится эмоционально насыщенным, внимание быстро переключается с управления автомобилем на участие в диалоге.

Если пассажир начинает активно спорить или провоцировать негативные эмоции, поездка превращается в рискованное мероприятие. Поведение водителя резко меняется в худшую сторону.

Восприятие реальности становится искаженным. Даже изначально осторожный водитель может неосознанно стать безрассудным. Подрезание других автомобилей или попытки совершить поворот на более высокой скорости могут происходить неосознанно. Поэтому портал "Автовзгляд" советует не вступать в эмоционально насыщенные разговоры за рулем и воздерживаться от направления взгляда на собеседника во время диалога.

Зрение водителя крайне необходимо для сохранения контроля над автомобилем. Ведь наши глаза дают до 70% информации об окружающем мире. Поэтому стоит повторить, что вовлекать себя в эмоциональные разговоры или дебаты неразумно.

Не следует также обсуждать сложные темы, требующие интеллектуальных усилий, так как они могут негативно повлиять на эффективность вождения. Не случайно в автобусах висят таблички с просьбой к пассажирам не отвлекать водителя разговорами во время поездки.

Однако простой и дружеский диалог еще никому не приносил вреда. Однако важно помнить, что если вы начинаете разговор, рекомендуется снизить скорость. Это позволит вашему сознанию иметь немного больше времени для перехода от режима разговора к режиму вождения в случае возникновения каких-либо проблем.

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Водитель, который согласился подышать в кнопочный телефон автоинспектора, лишился прав
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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