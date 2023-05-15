GM отзывает почти 1 миллион автомобилей из-за дефекта подушек безопасности

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В пятницу компания General Motors объявила о начале отзыва почти миллиона спортивных автомобилей (SUV) в США из-за потенциальной проблемы с инфлятором подушки безопасности водителя, который может взорваться при срабатывании.

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Отзыв затрагивает в общей сложности 994 763 автомобиля 2014-2017 модельных годов, в частности модели Buick Enclave, Chevrolet Traverse и GMC Acadia. Эти автомобили оснащены модулями, произведенными компанией ARC Automotive Inc. В рамках отзыва официальные дилеры заменят модуль подушки безопасности водителя, чтобы устранить проблему безопасности.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщила об инциденте в Мичигане, когда водитель автомобиля Chevrolet Traverse 2017 года выпуска попал в столкновение, в результате которого инфлятор подушки безопасности переднего водителя разорвался во время срабатывания и вызвал травмы лица. Последующие проверки 25 апреля подтвердили разрыв инфлятора передней подушки безопасности водителя в автомобиле.

В ответ на опасения по поводу безопасности инфляторов подушек безопасности, NHTSA потребовало отозвать 67 миллионов инфляторов, ссылаясь на потенциальный дефект безопасности. Однако ARC Automotive Inc, поставщик автомобилей, ответственный за производство инфляторов, отклонил требование регулятора, о чем свидетельствуют документы, опубликованные в пятницу.

NHTSA подчеркивает, что эти инфляторы представляют неоправданный риск смерти или травм из-за их склонности направлять металлические фрагменты в сторону пассажиров автомобиля вместо того, чтобы должным образом надувать подушку безопасности.

General Motors заявила, что активно изучает проблему с помощью сторонней инженерной фирмы. Автопроизводитель выразил свою приверженность принятию упреждающих мер, уделяя первоочередное внимание безопасности клиентов путем проведения расширенных полевых действий.

GM также признал два предыдущих случая разрыва надувных подушек безопасности производства ARC в автомобилях Chevrolet Traverse 2015 года выпуска, которые привели к двум небольшим отзывам примерно 3 000 надувных подушек ARC.

Примечательно, что все три случая разрыва надувных подушек безопасности в автомобилях Chevrolet Traverse были связаны с одним и тем же вариантом надувного устройства. В ответ на это компания ARC Automotive Inc опубликовала письмо, в котором говорится, что ни ARC, ни GM не определили основную причину этих разрывов. В настоящее время ARC оценивает объем отзыва GM, чтобы определить его последствия.

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