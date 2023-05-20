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Полировка лобового стекла: дешёвое решение проблем или обман?

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Когда-то ремонт трещин на лобовых стеклах считался российскими водителями недорогим. Они просто предпочитали полностью заменить лобовое стекло. Однако с притоком дешевого китайского стекла и нехваткой доступных вариантов ремонт лобового стекла стал нормой.

Полировка лобового стекла: дешёвое решение проблем или обман?
Фото: архив

Но что делать, если стекло слишком изношено и сквозь него ничего не видно? Полировка может показаться экономически эффективным решением, но это лишь временное решение.

При снятии верхнего слоя стекло становится слабее и более восприимчивым к повреждениям, в конечном итоге делается непрозрачным и непригодным для использования. Короче говоря, полировка и восстановление лобового стекла — это лишь краткосрочное решение, которое в конечном итоге может обойтись дороже.

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Полировка Лобового Стекла | Как? и Стоит ЛИ?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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