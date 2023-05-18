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Почему автомобильные манометры врут

2:33
Авто

Очень неприятно, когда ваш автомобиль кренится в одну сторону, даже если вы убедились, что шины накачаны должным образом. Это может оставить водителей в недоумении, когда они наблюдают, что их компрессор показывает стабильные два бара, а после остановки двигателя манометр опускается до 1,8 бара или ниже.

Почему автомобильные манометры врут
Фото: www.dapcco. ca/aparato-para-medir-presion-de-neumaticos-k.html

Было проведено несколько исследований с использованием стандартных манометров, в ходе которых были обнаружены расхождения. Но куда исчезают эти 0,2 бара, а может быть, и больше?

Ответ довольно прост: они теряются в каналах клапана — чрезвычайно тонкой области, которая создает сопротивление и вызывает падение давления. Эта разница становится очевидной, как только двигатель насоса отключается. Это расхождение также влияет на точность показаний манометра компрессора, который имеет свой уровень точности.

Кроме того, очень важно учитывать степень перемещения штока клапана при надавливании на него шлангом компрессора. Насадка должна быть закреплена тщательно и прочно, чтобы гарантировать, что сопло надежно прижимается к штоку клапана. В противном случае клапан откроется не полностью, что вызовет сопротивление и приведет к недокачиванию топлива.

Это подводит нас к еще одному важному моменту: выбирая насос, обратите внимание на сопло. Насадка с "кривошипом" обеспечивает наиболее существенный поток воздуха, в то время как насадки с узкими щелями менее эффективны.

Подводя итог, можно сказать, что активный компрессор всегда показывает более высокое давление, чем-то, которое на самом деле поступает в шину из-за сопротивления вентиля. В результате невозможно получить точные показания с помощью его манометра. Если вам требуется давление в два бара, накачайте шины до 2,1-2,2 бара. Для большей точности вложите деньги в электронный манометр с более высокой точностью.

Но почему мы должны уделять такое пристальное внимание давлению в шинах? Потому что клапаны различаются по сопротивлению, что приводит к разнице в давлении в шинах и увеличению расхода топлива. Пренебрежение контролем давления в шинах также может привести к тому, что автомобиль будет ездить на полуспущенных шинах, что приведет к повышенному расходу топлива и риску прокола шин при резких маневрах.

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Как выбрать автомобильный манометр? На что обратить внимание при выборе?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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