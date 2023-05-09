Lexus TX — новый трехрядный внедорожник, который будет представлен в ближайшее время

Увлекательные новости для поклонников внедорожников Lexus: компания представила новую модель TX, которая скоро появится в продаже. Мы уже давно знали о готовящемся трехрядном внедорожнике Lexus, и было подтверждено, что эта модель действительно будет называться TX. Последний тизер дает нам первый взгляд на автомобиль.
Ожидается, что основой для Lexus TX послужит Toyota Grand Highlander. Это позволит создать просторный третий ряд и большое пространство для груза, чего не хватало в Lexus RX L. Хотя Lexus уже продает модели GX и LX, это внедорожники с кузовом на раме.
В отличие от них, TX будет более традиционным однообъемным трехрядным кроссовером, предлагающим большее внутреннее пространство и более схожую с автомобилем динамику движения.
На тизерном изображении показан длинный внедорожник с прямой линией крыши, слегка наклоненным задним стеклом и сильными линиями кузова. Кузов имеет характерный изгиб по направлению к заднему окну. Облицовка крыльев выполнена в том же цвете, что и кузов, подчеркивая предназначение автомобиля на дороге.
Светодиодные задние фонари тянутся до заднего крыла, что говорит о большом пространстве на третьем ряду сидений и в грузовом отсеке. Однако, чтобы подтвердить это, нам придется подождать, пока мы не увидим новый внедорожник вживую.
Lexus не указал дату показа тизера, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время, возможно, уже на следующей неделе. Поклонники внедорожников Lexus и те, кто ищет просторный и комфортабельный семейный автомобиль, с нетерпением ждут более подробной информации о новой модели TX.
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