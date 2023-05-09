Lexus TX — новый трехрядный внедорожник, который будет представлен в ближайшее время

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Увлекательные новости для поклонников внедорожников Lexus: компания представила новую модель TX, которая скоро появится в продаже. Мы уже давно знали о готовящемся трехрядном внедорожнике Lexus, и было подтверждено, что эта модель действительно будет называться TX. Последний тизер дает нам первый взгляд на автомобиль.

Фото: lexusenthusiast. com/2022/03/21/lexus-trademarks-tx-550h/comment-page-1/

Ожидается, что основой для Lexus TX послужит Toyota Grand Highlander. Это позволит создать просторный третий ряд и большое пространство для груза, чего не хватало в Lexus RX L. Хотя Lexus уже продает модели GX и LX, это внедорожники с кузовом на раме.

В отличие от них, TX будет более традиционным однообъемным трехрядным кроссовером, предлагающим большее внутреннее пространство и более схожую с автомобилем динамику движения.

На тизерном изображении показан длинный внедорожник с прямой линией крыши, слегка наклоненным задним стеклом и сильными линиями кузова. Кузов имеет характерный изгиб по направлению к заднему окну. Облицовка крыльев выполнена в том же цвете, что и кузов, подчеркивая предназначение автомобиля на дороге.

Светодиодные задние фонари тянутся до заднего крыла, что говорит о большом пространстве на третьем ряду сидений и в грузовом отсеке. Однако, чтобы подтвердить это, нам придется подождать, пока мы не увидим новый внедорожник вживую.

Lexus не указал дату показа тизера, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время, возможно, уже на следующей неделе. Поклонники внедорожников Lexus и те, кто ищет просторный и комфортабельный семейный автомобиль, с нетерпением ждут более подробной информации о новой модели TX.

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