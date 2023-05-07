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Changan представляет два новых седана на своем российском сайте

2:46
Авто

Changan, китайский автопроизводитель, продолжает расширять свой модельный ряд, недавно представив на своем российском сайте два новых седана.

Changan представляет два новых седана на своем российском сайте
Фото: i-tc. ru/autonews/changan-eado-plus-2021-goda-komplektaczii-i-czeny-novoj-modeli-dlya-rossii/

Хотя силуэты четырехдверных автомобилей были добавлены в текущий модельный ряд с пометкой "скоро появится", ни названия, ни технические характеристики пока не опубликованы.

По неофициальным данным, в Россию привезут среднеразмерный седан Eado Plus и компактный седан Yuexiang.

Первый будет предлагаться с турбомотором 1,4 и 7-ступенчатой коробкой передач "робот", а второй — с двигателем 1,5 с естественным всасыванием и 5-ступенчатой коробкой передач "робот".

Changan Eado Plus уже был замечен в нашей стране, поэтому его появление на официальном сайте марки было лишь вопросом времени.

Это ровесник Toyota Corolla и Hyundai Elantra, длина которого составляет 4730 миллиметров, а колесная база — 2700 миллиметров. Похоже, что в России будет представлена богато оснащенная версия с турбомотором 1.4 (155 лошадиных сил, 260 Нм).

Альтернативой может стать более компактный 4,4-метровый Changan Yuexiang. Эта модель производится в Китае с 2019 года и может иметь 1,5-литровый двигатель с естественным всасыванием (105 лошадиных сил, 145 Нм) и 5-ступенчатую преселективную коробку передач для версии, которая будет продаваться в нашей стране.

Однако подробностей об оснащении и датах дебюта пока нет.

Стоимость "старшего" Eado Plus в Китае начинается от 94 000 юаней (эквивалентно 1,05 миллиона рублей). Младшая двухпедальная модель Yuexiang стоит 62 000 юаней (0,7 млн рублей).

В целом, рублевые цены в нашей стране почти в два раза выше, чем в Китае, что легко проследить, взглянув на кроссоверы Changan.

Появление седанов на российском сайте Changan означает, что до начала продаж осталось всего несколько недель. Предположительно, все подробности о новых автомобилях будут раскрыты к концу весны, а четырехдверные автомобили поступят в дилерские центры летом.

В настоящее время единственным легковым автомобилем Changan, официально продающимся на нашем рынке, является лифтбек Uni-V, который стоит 2,7 миллиона рублей.

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⛔ПЕРВЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ СЕДАН ИЗ КИТАЯ В РОССИИ❗ЦЕНЫ |ХАРАКТЕРИСТИКИ❗ Changan Eado Plus в России
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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