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Как может пригодиться пылесос для автомобиля

1:57
Авто

Знаете ли вы, что обычный бытовой пылесос может творить чудеса, когда дело доходит до очистки вашего воздушного фильтра? Просто снимите фильтр и с помощью пылесоса очистите грязь, скопившуюся в его пластиковом корпусе, а затем хорошенько пропылесосьте сам фильтрующий элемент.

Как может пригодиться пылесос для автомобиля
Фото: avtodozorshop. ru/zamena-vozdusnogo-filtra-svoimi-rukami/

Интересно, что этот метод на самом деле гораздо безопаснее, чем мытье фильтра — но если вы все же решили его помыть, не забудьте дать ему полностью высохнуть перед установкой на место.

Этот же метод можно применить и к салонному фильтру, который обычно дороже воздушного фильтра, но его легче чистить, поскольку на нем скапливается меньше грязи.

Однако не забудьте аккуратно снять фильтр, чтобы не порвать и не помять его, так как это может привести к попаданию грязи в салон через любые складки или разрывы. И когда дело доходит до масляного фильтра, к сожалению, без него не обойтись — вам придется заменить его, чтобы ваш автомобиль работал без сбоев.

Но подождите, это еще не все! Пылесос также может пригодиться для очистки радиатора.

Просто прикрепите к пылесосу тонкую насадку и с ее помощью проникните в ячейки радиаторной решетки, аккуратно удаляя с поверхности пыль и пух. Только будьте осторожны и не слишком увлекайтесь, так как нежные ячейки радиатора могут легко погнуться под слишком сильным давлением.

И последнее, но не менее важное: во время замены свечей зажигания вы также можете использовать свой надежный пылесос для сбора мусора из свечных колодцев.

Это поможет предотвратить попадание грязи в цилиндры и образование царапин, которые могут сократить срок службы двигателя. Так что если вы хотите обеспечить бесперебойную работу вашего автомобиля, не разоряясь, возможно, настало время смахнуть пыль со старого пылесоса и пустить его в дело!

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Как почистить воздушный фильтр в строительном пылесосе
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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