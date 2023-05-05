Электрическая Mazda CX-30 впервые доступна в России

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Первая полностью электрическая модель компании Mazda — Mazda CX-30, работающая от аккумулятора, — появилась в России. Ранее автомобиль не был доступен на российском рынке и параллельно импортировался из Китая. Один из российских дилеров занимается поставками и предлагает кроссовер 2023 модельного года за три миллиона рублей.

Фото: https:// wallpapercave .com/mazda-cx-30-wallpapers&title=wallpapercave.com

Импортированный из Китая электрический кроссовер Mazda CX-30 продается серым дилером в России. Автомобиль оснащен батареей емкостью 61,1 кВт/ч и электромотором мощностью 217 лошадиных сил, который способен разогнать машину до 140 километров в час. По словам продавца, все необходимые документы получены, а утилизационный сбор оплачен.

Mazda CX-30 с аккумулятором — результат сотрудничества между Mazda и китайской компанией Changan. Привозить эту версию модели в Россию не планировалось. На самом деле, даже стандартная бензиновая версия CX-30 была выведена с российского рынка в 2021 году.

В середине марта в Россию по параллельному импорту был ввезен еще один кроссовер Mazda — CX-8. Его цена составляла два миллиона рублей, а для покупки были доступны как леворульная, так и праворульная версии.

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