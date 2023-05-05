Tesla Model 3 Long Range AWD снова доступна для заказа

2:16 Your browser does not support the audio element. Авто

Tesla работает иначе, чем другие автомобильные компании, отклоняясь от нормы в плане выпуска и обновления автомобилей. В августе 2022 года автопроизводитель приостановил прием заказов на пользующуюся большим спросом Model 3 Long Range AWD из-за длительного ожидания.

Фото: sharingpro. ru/tesla-long-range-prishla-v-moskovskij-karshering/

Ранее Model 3 Long Range AWD значилась в конфигураторе Tesla как "скоро появится", но теперь она доступна для покупки с некоторыми обновлениями.

Цена этой версии Model 3 Long Range составляет $47 240, а запас хода — более 523 километра. Tesla утверждает, что автомобиль может разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за 4,2 секунды, а его максимальная скорость составляет 233 км/ч — впечатляющие показатели, которые соответствуют предыдущей версии автомобиля.

Несмотря на большой запас хода, он на 53 километра меньше, чем 576-километровый запас хода предыдущей модели, возможно, из-за новой конструкции батареи.

Интересно, что новая Model 3 по цене очень близка к Model Y Long Range, несмотря на то, что она стоит столько же, сколько и базовая Model Y, которая предлагает запас хода в 279 миль.

В то время как некоторые варианты Model 3 имеют право на полный федеральный налоговый кредит, модель Long Range может претендовать только на $3 750 из-за источника материалов батареи. Tesla не раскрыла конструкцию автомобиля, но батареи могут быть литий-железо-фосфатными, произведенными в Китае, как и в базовой заднеприводной Model 3.

Повторное появление Model 3 Long Range AWD происходит на фоне того, что Tesla продолжает корректировать цены на многие свои автомобили. Недавно была снижена цена на Model Y, а на сайте Tesla появилась новая комплектация начального уровня. Ранее в этом году компания снизила цены на некоторые модели на 20%, что вызвало беспокойство среди владельцев и предположения о возможном снижении спроса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Tesla Model 3 Long Range в условиях молдавской зимы