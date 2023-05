2024 Acura Integra Type S стоит $51 995, заказы откроются 11 мая

Долгожданная модель Acura Integra Type S 2024 года скоро будет доступна для предварительного заказа с 11 мая 2023 года в 10 часов утра по тихоокеанскому времени.

Учитывая популярность автомобиля, эти 200 мест, скорее всего, быстро заполнятся. Заинтересованные покупатели могут забронировать свое место на сайте Acura. com/Integra. Поставки в дилерские центры запланированы на июнь.

Стартовая цена Integra Type S составит 51 995 долларов, включая 1 195 долларов на доставку. Хотя эта цена может показаться высокой, важно отметить, что автомобиль будет на 5 лошадиных сил мощнее механически родственного Honda Civic Type R.

Однако неизвестно, какие изменения были сделаны между двумя версиями 2,0-литрового турбированного четырехцилиндрового силового агрегата, чтобы учесть дополнительные лошадиные силы. Одно можно сказать точно, Type S будет поставляться с шестиступенчатой механической коробкой передач, а автоматическая не будет предлагаться.

Type S также получит ту же конструкцию двухосевой передней подвески, что и Type R, которая эффективно подавляет крутящий момент. Acura также сообщила, что экономичность Type S составит 11.2 литра на на 100 километров в городе, 8.4 на шоссе и 9.8 в сочетании. Эти показатели ниже на один миль на галлон в городе по сравнению с Civic Type R, но совпадают в других областях.

