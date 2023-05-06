Водителям лучше отказаться от кофе за рулём

1:53 Your browser does not support the audio element. Авто

Приходилось ли вам когда-нибудь испытывать мучительное чувство, когда вы проливаете напиток на обивку или пол автомобиля? Это обычное несчастье, но, к счастью, профессиональная служба очистки обычно может удалить все оставшиеся следы происшествия.

Фото: www.drive2 .ru/l/474168238842839243/

Пролитый кофе — это не просто безобидная жидкость; это вода с небольшим количеством растворённого вкусного напитка, который впитывается в поверхность и остаётся там до высыхания. Хотя большинство автомобилей имеют достаточную защиту от коррозии, наличие электроники в современных автомобилях создаёт уникальный набор проблем.

Сотни метров проводов соединяют все электронные устройства в автомобиле и находятся под ковровым покрытием. Эти провода подключаются к различным электронным блокам через специальные клеммные разъёмы, которые скрыты от глаз. Когда какая-либо жидкость попадает на ковровое покрытие, она в конечном итоге достигает "клемм" и начинает разъедать контакты, что может привести к сбоям в работе электрической системы автомобиля. Если не принять меры, повреждённые кабели могут даже порваться, что приведёт к потенциальной угрозе безопасности.

В легковых автомобилях есть много компонентов, которые работают с пола салона, например, блок управления подушками безопасности, блок комфорта и другие.

Эти детали и так подвержены воздействию высокого уровня влажности, а пролитый на ковёр кофе может ускорить их преждевременный выход из строя. Важно помнить, что пролитая жидкость может также воздействовать на компоненты под капотом, вызывая их дальнейшее повреждение. Поэтому в следующий раз, когда вы потянетесь за чашкой кофе на ходу, будьте осторожны и не забывайте об электронике вашего автомобиля.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как избавиться от запаха в автомобиле лайвхак