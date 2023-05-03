Шесть распространенных проблем, с которыми сталкиваются владельцы "Москвич 3" в России

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Москвич 3 — популярная модель кроссовера в России, но некоторые владельцы сообщают о нескольких проблемах с этим автомобилем. Недавний опрос, проведенный популярной онлайн-платформой Quto. ru, выявил шесть основных проблем, с которыми сталкиваются владельцы "Москвича 3". В этой статье мы подробно рассмотрим эти проблемы и возможные пути их решения.

Фото: newizv.ru

Плохие фары

Первая проблема, о которой сообщают владельцы "Москвич 3", — низкое качество галогенных фар в стандартной комплектации автомобиля. Фары обеспечивают недостаточное освещение, что затрудняет вождение в условиях недостаточной освещенности. Однако версия "Комфорт" автомобиля "Москвич 3" оснащается светодиодными фарами, что решает эту проблему. В стандартной версии владельцы могут заменить галогенные лампы на светодиодные для улучшения видимости.

Недостаточная шумоизоляция

Москвич 3 имеет плохую шумоизоляцию, и даже установка дополнительной изоляции, похоже, не сильно помогает. Это делает управление автомобилем шумным и некомфортным.

Отсутствие подогрева сидений

Еще одной проблемой стандартной версии Москвича 3 является отсутствие подогрева сидений. Дилерам приходится устанавливать подогрев сидений отдельно, что может быть весьма неудобно для покупателей. В версии "Комфорт" автомобиль оснащен подогревом сидений, но многие покупатели все же предпочитают полный зимний пакет, включающий подогрев лобового стекла, подогрев задних сидений и дистанционный запуск двигателя.

Неудобное заднее стекло

Заднее стекло автомобиля Москвич 3 имеет неудобную конструкцию, что затрудняет водителю обзор через него. Кроме того, низкое расположение передних фар приводит к тому, что они регулярно покрываются грязью.

Необходимое техническое и сервисное обслуживание

Владельцам Москвич 3 необходимо проводить техническое обслуживание автомобиля каждые 10 000 километров пробега и обязательное нулевое ТО после первых трех месяцев эксплуатации или 3 000 километров пробега.

Электрический Москвич 3е неэкономичен

В апреле руководитель пресс-службы КАМАЗа объяснил, почему использование электрического "Москвича 3е" в России нерентабельно. По словам руководителя, высокая стоимость электрозарядки в России делает использование электрической версии "Москвича-3" нецелесообразным.

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