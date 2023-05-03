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Шпионские фотографии BMW M2 CS показывают более агрессивный аэродинамический обвес

1:56
Авто

Совершенно новый BMW M2 2023 года вышел на улицы, и это, несомненно, исключительное спортивное купе. Однако его правление в качестве топовой модели 2-й серии может оказаться недолгим. Шпионские фотографии грядущего M2 CS показывают более агрессивную, ориентированную на трек версию M2 с улучшенными аэродинамическими элементами.

Шпионские фотографии BMW M2 CS показывают более агрессивный аэродинамический обвес
Фото: mavink. com/post/97117841D299862E976D741F985BD1ADF1AMCC2680

Наиболее заметным изменением является передний подбородочный спойлер, который стал ниже и глубже, а также высокий спойлер "утиный хвост" сзади. Эти изменения не только придают автомобилю более спортивный вид, но и увеличивают прижимную силу.

Хотя кроме этих изменений нет никаких существенных видимых модификаций, мы можем ожидать более значительных улучшений под капотом. M2 CS, несомненно, будет обладать большей мощностью, причем ходят слухи, что она будет соответствовать мощности обычных M3 и M4 — 473 лошадиные силы. BMW может даже ограничиться автоматической коробкой передач для максимально быстрого переключения.

Кроме того, мы можем ожидать модернизацию шасси, например, перенастроенную подвеску, распорки шасси и легкие материалы, что приведет к снижению веса.

Исходя из предыдущих версий CS и CSL, мы можем ожидать, что до запуска модели пройдет год или два. Естественно, обновления повлекут за собой значительное повышение цены.

Хотя M2 CS выглядит более скромно, чем M3 CS, он, несомненно, будет самым "горячим" M2 до тех пор, пока BMW не решит выпустить что-то вроде версии CSL. Прототип выглядит вполне законченным, но мы можем ожидать некоторых сюрпризов по мере приближения даты запуска.

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МОЯ НОВАЯ BMW M2 CS
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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