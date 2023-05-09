Какие вещи должны быть в багажнике, если мотор заглохнет

2:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Проблемы, связанные с автозапчастями, сохраняются, но многие водители отказываются идти на компромисс с комфортом и предпочитают использовать автомобили для отдыха. Разумно планировать заранее, приобретая и храня важнейшие компоненты в багажнике, особенно для старых моделей автомобилей.

Давайте остановимся на легко диагностируемых и заменяемых деталях, которые стоят недорого. Например, дополнительный комплект свечей зажигания и катушка зажигания — отличное вложение средств для предотвращения нестабильной работы двигателя, вызванной неисправным цилиндром. Ездить с таким двигателем не рекомендуется, и всегда лучше перестраховаться, чем потом сожалеть.

Если модуль зажигания представляет собой единый блок, его замена может стоить дорого, но это все равно важная деталь, которая подлежит замене в случае неисправности. Бывший в употреблении модуль может быть экономически выгодной альтернативой, обеспечивая при этом оптимальную работу двигателя.

В багажник также следует положить топливный насос, совместимый с вашей моделью автомобиля, который можно приобрести и от других моделей, например, от ВАЗ 2101. Этот насос подходит для нескольких марок автомобилей, таких как Daewoo Nexia, Chevrolet Lanos, Renault Megan II, модели Peugeot, Opel Astra H, Opel Vectra, Ford Focus и многих других.

Еще один важный компонент, который не следует упускать из виду, — это датчик положения коленчатого вала, который синхронизирует работу систем впрыска топлива и зажигания. Хотя он не дорогой, его поломка может привести к тому, что двигатель не заведется ни при каких обстоятельствах, что делает его обязательным предметом в вашем багажнике.

Конечно, это не исчерпывающий список, но в него включены основные детали, без которых запуск или работа двигателя невозможны. Обязательно возите эти детали в багажнике вашего автомобиля, чтобы предотвратить неожиданные проблемы во время длительных или коротких поездок. Помните, что всегда лучше быть готовым к любой нехватке.

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