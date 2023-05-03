Водителям не стоит самостоятельно чистить форсунки

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В 1990-е годы качество отечественного топлива вызывало сильные эмоции, но сегодня этот вопрос стал менее острым. Но грязное топливо остаётся проблемой, которая может привести к засорению инжекторов из-за остатков и присадок, преобладающих в терминалах, особенно в регионах с нестрогим контролем. Несмотря на это, давайте не будем зацикливаться на негативе.

Есть три возможных решения проблемы грязных форсунок.

Первое — не обращать на это внимания и надеяться, что проблема исчезнет сама собой .

Второе — заменить форсунки на новые и тщательно их очистить.

Третье — выбрать метод очистки, не требующий замены.

Ультразвук и химическая очистка — два метода, которые можно использовать для очистки инжекторов. Ультразвуковые волны могут удалить "наросшую" грязь и мусор, подобно тому, как стоматолог удаляет камни из зубов.

Хотя этот метод исправно работает на новых инжекторах, бывшие в употреблении инжекторы часто не так хороши. Это не вина техника, а скорее ответственность владельца, который утвердил процесс очистки. К сожалению, такая ситуация может быть неприятным и дорогостоящим опытом.

Химический метод очистки, не требующий демонтажа инжектора, является более экономичным вариантом. Имея несколько сотен рублей и немного времени, можно организовать процесс в гараже или на даче. Единственный минус — химический раствор может оставить в цилиндрах грязь и мусор, которые способны поцарапать стенки и застрять в кольцах, что приведёт к неполному сгоранию. Это далеко не идеальный вариант.

Самым безопасным методом очистки является химическая очистка со снятием всей топливной рейки, выполняемая с помощью специального оборудования под строго определённым давлением. Такой подход позволяет промыть всю систему, не причиняя ей вреда, и с меньшей вероятностью приведёт к разрыву форсунок по сравнению с ультразвуковой очисткой. Но он несёт в себе определённый риск. Любое вмешательство в сложные системы автомобиля требует тщательного рассмотрения, в отличие от карбюраторов, которые можно было отремонтировать и настроить с помощью одной лишь отвёртки даже в полевых условиях. Но время карбюраторов и их аналогов прошло, и современные автомобили требуют более сложных решений.

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Сделайте ЭТО и автомобиль будет ехать как новый… Димексид мне в форсунки!!