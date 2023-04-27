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2024 Mercedes-AMG S63 получит цвета краски и отделку салона от Manufaktur

2:15
Авто

Mercedes-AMG расширяет свою программу Manufaktur, чтобы предложить покупателям S-класса больше возможностей для индивидуальной настройки. Программа позволяет клиентам с тонким дизайнерским вкусом создать уникальный седан, выбрав из более широкого спектра цветов и расширенного выбора отделки салона.

2024 Mercedes-AMG S63 получит цвета краски и отделку салона от Manufaktur

Для S-Класса доступны два новых неметаллических цвета, связанных с наследием, — Винтажный синий и Силиконовый серый.

Оба цвета напоминают оттенки, встречающиеся в рекламных проспектах Mercedes-Benz 1960-х годов. Кроме того, доступны и другие оттенки, такие как Mystic Blue Metallic, Olive Metallic и Kalahari Gold Magno.

Если выбор цвета краски относительно прост, то конфигурация интерьера может оказаться более сложной. Mercedes-AMG предлагает пакет Interior Package, который включает в себя обивку сидений кожей наппа Manufaktur Exclusive с алмазной стежкой, напольные коврики с высоким ворсом, вышитые логотипом AMG, и подсвечиваемые накладки на пороги с узором, характерным для Manufaktur.

Пакет отделки салона предлагает пять цветовых вариантов, включая яхтенный синий, ореховый коричневый, глубокий белый, трюфельный коричневый и пастельный желтый. Каждый цвет доминирует в салоне, но черная обивка добавляет контраста.

Покупатели, выбравшие пакет Interior Package, получат эмблему Manufaktur на центральной консоли. Для еще большей эксклюзивности предлагается опциональный пакет Emblem Package, который включает в себя напольные коврики с вышитым логотипом AMG платинового или золотого цвета и подсветку, проецирующую логотип AMG, встроенную в четыре двери. Независимо от конфигурации, конечным результатом, несомненно, будет седан, привлекающий внимание.

Этот седан будет выпущен в 2024 модельном году, и более подробная информация о его стандартных и опциональных характеристиках ожидается в ближайшие недели.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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