EFB аккумулятор: кому он нужен?

Автомобильные аккумуляторные батареи остаются по существу неизменными с течением времени, по аналогии с велосипедом. Хотя они становятся более долговечными и красивыми, принципиальных прорывов при этом не происходит. В результате все массовые автомобили все еще оснащаются кислотными аккумуляторными батареями — АКБ. Однако автомобили с системами Start-Stop используют улучшенные АКБ, такие как EFB или AGM.

Улучшенные батареи EFB были разработаны как более доступная альтернатива батареям AGM для системы Start-Stop. Но они не получили серьезного распространения и вряд ли будут, хотя они производятся в России.

Единственное отличие между батареями с жидким электролитом и EFB заключается в наличии дополнительного слоя сепаратора.

С другой стороны, характеристики батарей AGM значительно превосходят обычные батареи. Они используют технологию абсорбирующего стекловолокна, что позволяет им обеспечивать лучшую производительность и надежность в сравнении с обычными батареями.

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