2024 Hyundai Elantra N получит обновление в Шанхае

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Hyundai представил свежий вид модели 2024 Elantra N во время выставки Auto Shanghai. Новая модель переняла некоторые элементы дизайна от недавно выпущенных 2024 Sonata и Sonata N. Изменения в передней части фасции включают в себя удаление капота в форме раковины и двухсекционных фар, что, вероятно, было сделано в целях сокращения расходов.

Крылья теперь поднимаются выше, создавая традиционные линии закрытия капота. Фары имеют металлическую полосу для отражения, но не обеспечивают освещение, в отличие от Sonata.

Затемненное лицо разделено на четкие горизонтальные и вертикальные секции, а черный бампер разделяет их по бокам. Нижний воздухозаборник также более объемный, благодаря более высоким, скошенным стойкам.

К сожалению, технические характеристики пока не опубликованы. Однако бывший глава N Альберт Бирманн намекнул на новый бензиновый двигатель для i30 Sedan N, что может означать новый силовой агрегат и для Elantra N. Текущий 2,0-литровый двигатель генерирует 286 лошадиных сил и 289 фунт-фут крутящего момента, с шестиступенчатой механической или восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Автомобиль способен разогнаться до 60 миль/ч за 5,1 секунды.

Переходя к внешнему виду автомобиля, следует отметить более красочную букву "N" на расширителях порогов и комплект новых 19-дюймовых колес, дизайн которых напоминает диски с телефонным циферблатом, встречающиеся на некоторых итальянских марках.

Сзади более глубокая графика диффузора тянется по всей ширине бампера и достигает задних колесных арок, дополняя красную подсветку спереди.

Hyundai описывает редизайн Elantra N как "новый агрессивный внешний вид, который подчеркивает низкую и широкую стойку, вдохновленную автоспортивными соревнованиями".

Компания черпает вдохновение в TCR World Tour, гоночной серии туристических автомобилей. Elantra N TCR, которая выиграла чемпионат среди водителей и командный чемпионат в этой гонке, имеет общие элементы дизайна с Elantra N.

Дебют Hyundai Elantra N 2024 года ожидается в конце этого года, хотя компания Hyundai не сообщила конкретную дату выпуска.

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Обновленная Hyundai ELANTRA 2024 | Что нового?