Porsche Cayenne 2024 года получит больше мощности, экранов, оборудования

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Представляем Porsche Cayenne 2024 года, обновленную модель, которая была значительно улучшена и обновлена практически на всех уровнях. С обновленным внешним дизайном и интерьером в духе Taycan, новый Cayenne оснащен более стандартным оборудованием и увеличенной мощностью.

Внешне Cayenne 2024 года на первый взгляд может показаться не совсем новым. Тем не менее, есть некоторые тонкие изменения, включая новый передний бампер, капот, фары, крылья и пересмотренную заднюю часть с новыми фарами. Кроме того, номерной знак был перенесен на бампер, придавая автомобилю обновленный вид, который является одновременно элегантным и изысканным.

В интерьере Cayenne 2024 года Porsche внес значительные изменения. Приборная панель была позаимствована у Taycan, с 12,6-дюймовым изогнутым дисплеем приборов без кожуха. Центральный информационно-развлекательный экран также имеет размер 12,3 дюйма, а со стороны пассажира доступен дополнительный экран с диагональю 10,9 дюйма.

Тумблер переключения передач был перенесен на приборную панель, но двойные ручки центральной консоли, которые являются отличительной чертой Cayenne, остались неизменными.

Что еще более интересно, так это усовершенствования в силовых агрегатах всех версий Cayenne. Базовый 3,0-литровый двигатель V6 с турбонаддувом теперь развивает 348 лошадиных сил и 368 фунт-фут крутящего момента, что на 13 лошадиных сил и 36 фунт-фут крутящего момента больше.

Cayenne E-Hybrid сочетает этот двигатель с мотором мощностью 174 лошадиные силы, в результате чего общая мощность составляет 463 лошадиные силы. Он также оснащается более мощным аккумуляторным блоком емкостью 25,9 кВт/ч, что улучшает 17-мильный запас хода в режиме EV предыдущей модели.

Cayenne S отказался от своего твин-турбо V6 в пользу версии твин-турбо 4,0-литрового двигателя V8, который теперь производит 468 лошадиных сил и 442 фунт-фут крутящего момента. Это на 34 лошадиные силы и 37 фунт-фут крутящего момента больше, чем у V6.

С пакетом Sport Chrono Package Cayenne S разгоняется до 100 км/ч за 4,4 секунды и достигает максимальной скорости 272 км/ч. Cayenne Turbo GT теперь оснащается дополнительными 19 лошадиными силами, что в общей сложности составляет 650 лошадиных сил, и, вероятно, теми же 626 фунт-фут крутящего момента.

Он может разогнаться до 100 км/ч всего за 3,1 секунды, а его максимальная скорость составляет 304 км/ч. Кроме того, специальный пакет для снижения веса может избавить Turbo GT от 72 фунтов.

Хотя модели GTS, Turbo и Turbo E-Hybrid еще не анонсированы, ожидается, что они появятся примерно через год, что является обычной практикой Porsche для значительных обновлений моделей.

Все модели Cayenne поставляются со стальной пружинной подвеской в стандартной комплектации, а Porsche Active Suspension Management теперь доступна для регулировки, наряду с 20-дюймовыми колесами.

Пневматическая подвеска является опцией, и она входит в стандартную комплектацию Turbo GT, которая также оснащается керамическими тормозами, задним рулевым управлением, спортивным выхлопом и 22-дюймовыми колесами.

Porsche также включил несколько новых стандартных функций для всех моделей Cayenne, таких как светодиодные фары, система помощи при движении по полосе, бесконтактный ключ для запирания и отпирания замков и беспроводная зарядка телефона.

Новые функции и обновления неудивительно сделали Cayenne 2024 года более дорогим. Базовая модель начинается от $80 850, что на $7 200 больше, чем предыдущая версия. Цены на весь модельный ряд следующие:

Cayenne Base: $80,850

Cayenne E-Hybrid: $93 350

Cayenne S: $97 350

Cayenne Coupe Base: $85,950

Cayenne Coupe E-Hybrid: $97,350

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New Porsche Cayenne 2024 REVIEW with design and tech upgrade!