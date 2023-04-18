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Porsche Cayenne 2024 года получит больше мощности, экранов, оборудования

5:03
Авто

Представляем Porsche Cayenne 2024 года, обновленную модель, которая была значительно улучшена и обновлена практически на всех уровнях. С обновленным внешним дизайном и интерьером в духе Taycan, новый Cayenne оснащен более стандартным оборудованием и увеличенной мощностью.

Porsche Cayenne 2024 года получит больше мощности, экранов, оборудования

Внешне Cayenne 2024 года на первый взгляд может показаться не совсем новым. Тем не менее, есть некоторые тонкие изменения, включая новый передний бампер, капот, фары, крылья и пересмотренную заднюю часть с новыми фарами. Кроме того, номерной знак был перенесен на бампер, придавая автомобилю обновленный вид, который является одновременно элегантным и изысканным.

В интерьере Cayenne 2024 года Porsche внес значительные изменения. Приборная панель была позаимствована у Taycan, с 12,6-дюймовым изогнутым дисплеем приборов без кожуха. Центральный информационно-развлекательный экран также имеет размер 12,3 дюйма, а со стороны пассажира доступен дополнительный экран с диагональю 10,9 дюйма.

Тумблер переключения передач был перенесен на приборную панель, но двойные ручки центральной консоли, которые являются отличительной чертой Cayenne, остались неизменными.

Что еще более интересно, так это усовершенствования в силовых агрегатах всех версий Cayenne. Базовый 3,0-литровый двигатель V6 с турбонаддувом теперь развивает 348 лошадиных сил и 368 фунт-фут крутящего момента, что на 13 лошадиных сил и 36 фунт-фут крутящего момента больше.

Cayenne E-Hybrid сочетает этот двигатель с мотором мощностью 174 лошадиные силы, в результате чего общая мощность составляет 463 лошадиные силы. Он также оснащается более мощным аккумуляторным блоком емкостью 25,9 кВт/ч, что улучшает 17-мильный запас хода в режиме EV предыдущей модели.

Cayenne S отказался от своего твин-турбо V6 в пользу версии твин-турбо 4,0-литрового двигателя V8, который теперь производит 468 лошадиных сил и 442 фунт-фут крутящего момента. Это на 34 лошадиные силы и 37 фунт-фут крутящего момента больше, чем у V6.

С пакетом Sport Chrono Package Cayenne S разгоняется до 100 км/ч за 4,4 секунды и достигает максимальной скорости 272 км/ч. Cayenne Turbo GT теперь оснащается дополнительными 19 лошадиными силами, что в общей сложности составляет 650 лошадиных сил, и, вероятно, теми же 626 фунт-фут крутящего момента.

Он может разогнаться до 100 км/ч всего за 3,1 секунды, а его максимальная скорость составляет 304 км/ч. Кроме того, специальный пакет для снижения веса может избавить Turbo GT от 72 фунтов.

Хотя модели GTS, Turbo и Turbo E-Hybrid еще не анонсированы, ожидается, что они появятся примерно через год, что является обычной практикой Porsche для значительных обновлений моделей.

Все модели Cayenne поставляются со стальной пружинной подвеской в стандартной комплектации, а Porsche Active Suspension Management теперь доступна для регулировки, наряду с 20-дюймовыми колесами.

Пневматическая подвеска является опцией, и она входит в стандартную комплектацию Turbo GT, которая также оснащается керамическими тормозами, задним рулевым управлением, спортивным выхлопом и 22-дюймовыми колесами.

Porsche также включил несколько новых стандартных функций для всех моделей Cayenne, таких как светодиодные фары, система помощи при движении по полосе, бесконтактный ключ для запирания и отпирания замков и беспроводная зарядка телефона.

Новые функции и обновления неудивительно сделали Cayenne 2024 года более дорогим. Базовая модель начинается от $80 850, что на $7 200 больше, чем предыдущая версия. Цены на весь модельный ряд следующие:

  • Cayenne Base: $80,850
  • Cayenne E-Hybrid: $93 350
  • Cayenne S: $97 350
  • Cayenne Coupe Base: $85,950
  • Cayenne Coupe E-Hybrid: $97,350

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New Porsche Cayenne 2024 REVIEW with design and tech upgrade!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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