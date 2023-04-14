Land Rover отзывает 500 внедорожников Range Rover из-за неправильно сваренного каркаса сиденья

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Компания Land Rover объявила об отзыве 500 единиц своей последней модели Range Rover, выпущенной в 2022 и 2023 модельных годах. Отзыв был объявлен из-за дефекта сварного шва в защелке каркаса сиденья второго ряда, что может привести к тому, что сиденье не будет закреплено должным образом, увеличивая риск получения травмы в случае аварии.

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) присвоила номер отзыва 23V-252 исключительно семиместным моделям Range Rover, построенным в период с 11 февраля по 10 июня 2022 года.

Land Rover подтвердил наличие дефекта во всех отзываемых внедорожниках, но не получил никаких сообщений об авариях, травмах, пожарах, гарантийных претензиях или отчетов с мест, связанных с этой проблемой.

Однако автопроизводитель подчеркнул, что при неправильной фиксации сиденья на приборной панели появляется предупреждающее сообщение.

Range Rover последнего поколения оснащается складными задними сиденьями 60/40, и проблема связана с большей частью, расположенной со стороны водителя.

Land Rover объяснил, что защелка может иметь дефект сварного шва, что приводит к неправильной фиксации сиденья, даже когда оно находится в вертикальном положении.

Land Rover также подтвердил, что ремонт несложный: техники осмотрят защелку и при необходимости заменят раму. Если сварные швы выглядят нормально, дальнейшие действия не требуются.

Владельцы затронутых внедорожников будут уведомлены по почте, начиная со 2 июня 2023 года, с более подробной информацией об отзыве.

BMW выпустила аналогичный отзыв ранее в 2023 году, затронув небольшое количество моделей 3 Series, X3 и X4. Однако эти два отзыва не связаны между собой, поскольку компании поставляют сиденья и связанные с ними детали от разных поставщиков.

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